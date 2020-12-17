Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Головна задача опозиції - ефективно відстоювати та захищати інтереси українців. Цього тижня це довела "Батьківщина". Адже завдяки позиції Юлії Тимошенко вдалося вибити в бюджеті-2021 десятки додаткових мільярдів гривень на потреби українців.

Про це заявив політичний аналітик Дмитро Корнійчук у Facebook.

"Тимошенко - професіонал-управлінець, який змусив "зелений" аматорський Кабмін почути опозицію і мільйони людей, які стоять за нею. По-перше, збільшення на 35 мільярдів гривень витрат на медицину і боротьбу з COVID. А це і підвищення зарплат медикам, і закупівля медичного обладнання та препаратів, і закупівля вакцин тощо. Тобто, критично важливі під час пандемії коронавірусу речі", - зауважив Корнійчук.

Він також звернув увагу на вимоги "Батьківщини" передбачити у бюджеті на наступний рік збільшення зарплат вчителів-початківців до 9600 гривень, надходження коштів до місцевих бюджетів від акцизів, суттєва підтримка оборонної сфери, що критично важливо під час війни на Донбасі.

"Тому, як і раніше життєво необхідним залишається питання залучення до управління країною професіоналів рівня Тимошенко. Яка, маючи колосальний управлінський досвід і конкретний план дій, стала б зараз оптимальним прем’єр-міністром, здатним зупинити бюджетну кризу", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна рада прийняла закон про державний бюджет на 2021 рік. Доходи держбюджету передбачені в сумі 1 092 083,3 млн гривень, що на 6,9% (на 70 031,4 млн гривень) більше, ніж у 2020 році.