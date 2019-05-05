Благодаря сигнализации в Киеве удалось задержать грабителя лифтового оборудования

Фото: задержан злоумышленник (facebook.com/kpkkdesn)

Киевлян призывают звонить 102 в случае нахождения посторонних лиц в подъездах домов

В Киеве благодаря установленной за счет города сигнализации удалось задержать грабителя лифтового оборудования. Об этом сообщает КП "Управляющая Компания Деснянского района г. Киева" в своем Facebook.

"Сегодня Национальной полиции удалось поймать "на горячем" вора, который совершил кражу подвесных кабелей на лифтовом оборудовании жилого дома на ул. Каштановая, 1/9", - говорится в сообщении.

В КП подчеркивают, что задержать злоумышленника удалось благодаря предупреждающим средствам, реализованным управляющей компанией.

"Благодаря КП "Управляющая Компания Деснянского района г. Киева", которая своевременно установила охранную сигнализацию на лифтовом оборудовании дома, удалось предотвратить кражу и вовремя задержать вора, но к сожалению все кабели уже были срезаны и восстановления работоспособности лифта жильцам надо будет подождать. Поэтому просьба ко всем жителям домов быть внимательными, относительно нахождения посторонних лиц в ваших подъездах и при необходимости вовремя вызвать 102", - отмечается в Facebook коммунального предприятия.

Фото: facebook.com/kpkkdesn