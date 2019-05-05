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Завдяки сигналізації в Києві вдалося затримати грабіжника ліфтового обладнання

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 09:00
Завдяки сигналізації в Києві вдалося затримати грабіжника ліфтового обладнання
Фото: затриманий зловмисник (facebook.com/kpkkdesn)

Киян закликають телефонувати 102 у випадку знаходження сторонніх осіб в під'їздах будинків

В Києві завдяки встановленій коштом міста сигналізації вдалося затримати грабіжника ліфтового обладнання. Про це повідомляє КП "Керуюча Компанія Деснянського району м. Києва" на своєму Facebook.

"Сьогодні Національній поліції вдалось спіймати "на гарячому" злодія, який здійснив крадіжку підвісних кабелів на ліфтовому обладнанні житлового будинку на вул. Каштанова, 1/9", - йдеться в повідомленні.

У КП підкреслюють, що затримати зловмисника вдалося завдяки застережним засобам, реалізованим керуючою компанією.

"Завдяки КП "Керуюча Компанія Деснянського району м. Києва", яка своєчасно встановила охоронну сигналізацію на ліфтовому обладнанні будинку, вдалося попередити крадіжку та вчасно затримати злодія, але нажаль кабелі уже були зрізані і до відновлення працездатності ліфта мешканцям треба буде зачекати. Отож прохання до усіх мешканців будинків пильнувати, щодо знаходження сторонніх осіб в ваших під'їздах та при необхідності вчасно викликати 102", - зазначається на Facebook комунального підприємства.

Завдяки сигналізації в Києві вдалося затримати грабіжника ліфтового обладнання

Фото: facebook.com/kpkkdesn

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