Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Благодаря помощи бесплатных адвокатов были оправданы 2,3 тыс. украинцев, - Минюст

НовостиПолитика    12.06.2018 - 13:16
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)

Право на получение бесплатной правовой помощи имеют около 8 млн украинцев

Благодаря адвокатам Центров предоставления бесплатной правовой помощи 2,3 тыс. граждан были оправданы в уголовных процессах. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Для меня очень важна одна цифра. 2 300 украинских граждан были полностью оправданы по уголовным делам, где их представляли адвокаты системы бесплатной правовой помощи", - сообщил Петренко.

По его словам, право на получение бесплатной правовой помощи сегодня имеют около 8 миллионов граждан в Украине.

"8 миллионов украинцев сегодня имеют право на безвозмездную правовую помощь. Это наиболее не защищенные слои населения. Это участники АТО, члены семей погибших, это переселенцы, это пенсионеры и малообеспеченные", - сообщил Петренко.

Напомним, сегодня Петренко сообщил, что за последние пять лет более двух миллионов украинцев воспользовались услугами системы бесплатной правовой помощи.

Петренко рассказал об изменениях ко второму чтению в проект об ответственности за неуплату алиментов На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит законопроекты по защите прав ребенка, - Петренко
Теги публикации: Павел Петренко, правовая помощь, Министерство юстиции Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь