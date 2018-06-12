Благодаря помощи бесплатных адвокатов были оправданы 2,3 тыс. украинцев, - Минюст

Право на получение бесплатной правовой помощи имеют около 8 млн украинцев

Благодаря адвокатам Центров предоставления бесплатной правовой помощи 2,3 тыс. граждан были оправданы в уголовных процессах. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Для меня очень важна одна цифра. 2 300 украинских граждан были полностью оправданы по уголовным делам, где их представляли адвокаты системы бесплатной правовой помощи", - сообщил Петренко.

По его словам, право на получение бесплатной правовой помощи сегодня имеют около 8 миллионов граждан в Украине.

"8 миллионов украинцев сегодня имеют право на безвозмездную правовую помощь. Это наиболее не защищенные слои населения. Это участники АТО, члены семей погибших, это переселенцы, это пенсионеры и малообеспеченные", - сообщил Петренко.

Напомним, сегодня Петренко сообщил, что за последние пять лет более двух миллионов украинцев воспользовались услугами системы бесплатной правовой помощи.