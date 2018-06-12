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Завдяки допомозі безоплатних адвокатів були виправдані 2,3 тис. українців, - Мін'юст

НовиниПолітика    12.06.2018 - 13:16
Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)
Фото: Павло Петренко (kmu.gov.ua)

Право на отримання безоплатної правової допомоги мають близько 8 млн українців

Завдяки адвокатам Центрів надання безоплатної правової допомоги 2,3 тис. громадян були виправдані у кримінальних провадженнях. Про це під час прес-конференції повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна

"Для мене є дуже важлива одна цифра. 2 300 українських громадян були повністю виправдані у кримінальних справах, де їх представляли адвокати системи безоплатної правової допомоги", - повідомив Петренко. 

За його словами, право на отримання безоплатної правової допомоги сьогодні мають близько 8 мільйонів громадян в Україні. 

"8 мільйонів українців сьогодні мають право на безоплатну правову допомогу. Це найбільш не захищені верстви населення. Це учасники АТО, це члени сімей загиблих, це переселенці, це пенсіонери та малозабезпечені", - повідомив Петренко. 

Нагадаємо, сьогодні Петренко повідомив, що за останні п'ять років понад два мільйони українців скористалися послугами системи безоплатної правової допомоги.

Петренко розповів про зміни до другого читання у проект про відповідальність за несплату аліментів Наступного пленарного тижня Рада розгляне законопроекти з захисту прав дитини, - Петренко
Теги публікації: Павло Петренко, правовая помощь, Міністерство юстиції України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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