Завдяки допомозі безоплатних адвокатів були виправдані 2,3 тис. українців, - Мін'юст

Право на отримання безоплатної правової допомоги мають близько 8 млн українців

Завдяки адвокатам Центрів надання безоплатної правової допомоги 2,3 тис. громадян були виправдані у кримінальних провадженнях. Про це під час прес-конференції повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Для мене є дуже важлива одна цифра. 2 300 українських громадян були повністю виправдані у кримінальних справах, де їх представляли адвокати системи безоплатної правової допомоги", - повідомив Петренко.

За його словами, право на отримання безоплатної правової допомоги сьогодні мають близько 8 мільйонів громадян в Україні.

"8 мільйонів українців сьогодні мають право на безоплатну правову допомогу. Це найбільш не захищені верстви населення. Це учасники АТО, це члени сімей загиблих, це переселенці, це пенсіонери та малозабезпечені", - повідомив Петренко.

Нагадаємо, сьогодні Петренко повідомив, що за останні п'ять років понад два мільйони українців скористалися послугами системи безоплатної правової допомоги.