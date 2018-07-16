Благодаря новой системе риелторы смогут продавать недвижимость от застройщиков

Компания InCo home http://inco.com.ua/, ведущий оператор на рынке недвижимости, представила новый программный продукт IncoChain. Это система проведения операций с недвижимостью на основе технологии Blockchain для строительных компаний, операторов рынка продажи и управления недвижимостью, агентств недвижимости и риелторов.

Система дает возможность профессиональным риелторам стать полноправными участниками в продажах объектов недвижимости напрямую от строительных компаний и девелоперов.

По словам Владислава Лисового, автора идеи и владельца системы, - на рынке до сегодняшнего дня не было механизма, обеспечивающего прозрачное и справедливое сотрудничество владельцев крупных объектов и риелторов.

- Совместно с группой IT—инженеров и участниками строительного рынка создана уникальная платформа — IncoChain http://inco.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/incochain_0307.pdf. Она позволит выстроить доверительные и понятные отношения на рынке между участниками, работать в условиях честной конкуренции и справедливого распределения вознаграждения, - говорит Владислав Лисовой.

Принцип работы системы: собственник недвижимости предоставляет ее в комиссионную продажу, заранее определяя комиссию, которую готов заплатить. Системой фиксируется комиссионный договор и дальнейшие взаимоотношения между собственниками объектов недвижимости и риелторами проходят в электронном виде. Таким образом, доступна вся информация про сделки и их результаты, и невозможно изменить что-либо «задним числом».

Как утверждает Остап Скрышевский, руководитель группы разработчиков, - публичность и «неподделываемость» информации в системе в отношении объекта недвижимости и сделки позволит работать открыто и честно.

- Blockchain дает ряд преимуществ для пользователей. В системе нет одного центрального узла, разрушив который можно уничтожить систему. Операции прозрачны для участников благодаря внесению всех данных в одну базу, а технология Blockchain гарантирует аутентичность данных, содержащихся в системе - отмечает Остап Скрышевский.

Для застройщиков система — новый понятный канал продаж, а для риелторов — возможность продавать объекты недвижимости, принадлежащие строительным компаниям.

Как заявил Юрий Сокольницкий, управляющий партнер InCo home, застройщик это, по сути, девелопер, для него продажа не основной вид деятельности. И если объект недвижимости в системе IncoChain, отдел продаж застройщика может быть трансформирован в администратора работы с брокерами, которые через систему смогут качественно продавать недвижимость на вторичном и на первичном рынке. Девелоперы будут заниматься своим непосредственным бизнесом – развитием проектов, а брокеры своим – их продажей.

- Есть договоренности с несколькими крупными застройщиками, которые готовы передать объекты в продажу через IncoChain. Еще одна задача, которую может решить система — продажа залогового имущества банков, в частности недвижимости. Банки заинтересованы в использовании IncoChain для прозрачной продажи и защиты справедливой цены для залогового имущества. Кроме того, банк может сотрудничать через систему с брокером, продавая ипотечные кредитные продукты, - говорит Юрий Сокольницкий.

Владелец и оператор системы, говорят, что следующим шагом станет апробация системы на продаже нескольких объектов с участием крупных агентств недвижимости, что даст старт внедрению IncoChain на рынке.