Завдяки новій системі ріелтори зможуть продавати нерухомість від забудовників

Компанія InCo home http://inco.com.ua/, провідний оператор на ринку нерухомості, представила новий програмний продукт IncoChain. Це система проведення операцій з нерухомістю на основі технології Blockchain для будівельних компаній, операторів ринку продажу та управління нерухомістю, агентств нерухомості та ріелторів.

Система дає можливість професійним ріелторам стати повноправними учасниками в продажах об'єктів нерухомості безпосередньо від будівельних компаній і девелоперів.

За словами Владислава Лісового, автора ідеї та власника системи, – на ринку до сьогоднішнього дня не було механізму, що забезпечує прозоре і справедливе співробітництво власників великих об'єктів та ріелторів.

– Спільно з групою IT-інженерів і учасниками будівельного ринку створена унікальна платформа – IncoChain http://inco.com.ua/wp-content/uploads/2018/07/incochain_0307.pdf. Вона дозволить вибудувати довірчі і зрозумілі відносини на ринку між усіма учасниками, працювати в умовах чесної конкуренції та справедливого розподілу винагороди, – говорить Владислав Лісовий.

Принцип роботи системи: власник нерухомості надає її в комісійний продаж, заздалегідь визначаючи комісію, яку готовий заплатити. Системою фіксується комісійний договір і подальші взаємини між власниками об'єктів нерухомості та ріелторами проходять в електронному, алгоритмізованому вигляді. Таким чином, доступна вся інформація про угоди та їх результати, і ніхто нічого не може змінити «заднім числом».

Як стверджує Остап Скришевський, керівник групи розробників, – публічність і неможливість фальсифікувати інформацію в системі щодо об'єкта нерухомості і угоди дозволить працювати відкрито і чесно.

– Blockchain дає ряд переваг для користувачів. В системі немає одного центрального вузла, зруйнувавши який можна знищити систему. Операції прозорі для учасників завдяки внесенню всіх даних в одну базу, а технологія Blockchain гарантує автентичність даних в системі, – зазначає Остап Скришевський.

Для забудовників система – новий зрозумілий канал продажів, а для ріелторів – можливість продавати об'єкти нерухомості, які належать будівельним компаніям.

Як заявив Юрій Сокольницький, керуючий партнер InCo home, забудовник це, по суті, девелопер, для нього продаж не основний вид діяльності. І в разі присутності об'єкта нерухомості в системі IncoChain, відділ продажів забудовника може бути трансформований в адміністратора роботи з брокерами, які, завдяки через систему зможуть продавати нерухомість на вторинному та первинному ринку. Девелопери будуть займатися безпосередньо своїм бізнесом – розвитком проектів, а брокери своїм – їх продажем.

– Є домовленості з кількома великими забудовниками, які готові передати свої об'єкти в продаж через IncoChain. Ще одне завдання, яке може вирішити система – продаж заставного майна банків, зокрема нерухомості. Банки зацікавлені у використанні IncoChain для прозорого продажу та захисту справедливої ​​ціни для заставного майна. Крім того, банк може співпрацювати через систему з брокером, продаючи іпотечні кредитні продукти, – говорить Юрій Сокольницький.

Власник і оператор системи, кажуть, що наступним кроком стане апробація системи під час продажу декількох об'єктів за участі великих агентств нерухомості, що дасть старт впровадженню IncoChain на ринку.