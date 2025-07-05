BlackRock зупинив підготовку фонду для відновлення України: Bloomberg дізналося причину

За даними Bloomberg, США не брали участі у підтримці проєкту, що змусило компанію припинити переговори з потенційними донорами.

Американський інвестгігант BlackRock ще на початку 2024 року заморозив переговори з інституційними донорами щодо участі у Фонді відновлення України.

Причиною стала політична невизначеність після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Фонд мав бути представлений на конференції в Римі 10-11 липня. Його запуск планувався за участі урядів Німеччини, Італії та Польщі, які були готові надати першу фінансову підтримку.

Що планували

BlackRock разом з урядом України та іншими міжнародними партнерами готувала фонд на понад 15 мільярдів доларів, з яких 2 мільярди доларів мали надійти від приватних інвесторів.

Філіп Хільдебранд, віце-голова BlackRock, раніше заявляв, що проєкт мав би об’єднати гранти, борговий та акціонерний капітал.

Однак у січні BlackRock вирішила призупинити процес через "брак інтересу" - передусім із боку США. Вашингтон не підтримав ініціативу навіть формально, попри очікування від української сторони.

Трамп неодноразово висловлював скепсис щодо підтримки України та обіцяв припинити війну шляхом прямих переговорів із Путіним.

Після вступу на посаду його адміністрація уникає чітких позицій щодо фінансування української оборони чи реконструкції.

Це суттєво вплинуло на інвестиційний клімат довкола України.

Що далі

Франція, за даними Bloomberg, намагається сформувати альтернативну ініціативу для підтримки реконструкції України. Втім, без участі США та BlackRock її вплив може бути обмеженим.

Представник BlackRock підтвердив, що компанія завершила безоплатне консультування щодо українського фонду ще у 2024 році та не має активного мандату від уряду України.