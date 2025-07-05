BlackRock остановил подготовку фонда для восстановления Украины: Bloomberg узнало причину

По данным Bloomberg, США не участвовали в поддержке проекта, что заставило компанию прекратить переговоры с потенциальными донорами.

Американский инвестгигант BlackRock еще в начале 2024 года заморозил переговоры с институциональными донорами относительно участия в Фонде восстановления Украины.

Причиной стала политическая неопределенность после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Фонд должен был быть представлен на конференции в Риме 10-11 июля. Его запуск планировался при участии правительств Германии, Италии и Польши, которые были готовы предоставить первую финансовую поддержку.

Что планировали

BlackRock вместе с правительством Украины и другими международными партнерами готовила фонд на более чем 15 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда долларов должны были поступить от частных инвесторов.

Филипп Хильдебранд, вице-председатель BlackRock, ранее заявлял, что проект должен был бы объединить гранты, долговой и акционерный капитал.

Однако в январе BlackRock решила приостановить процесс из-за "отсутствия интереса" - прежде всего со стороны США. Вашингтон не поддержал инициативу даже формально, несмотря на ожидания от украинской стороны.

Трамп неоднократно высказывал скепсис относительно поддержки Украины и обещал прекратить войну путем прямых переговоров с Путиным.

После вступления в должность его администрация избегает четких позиций по финансированию украинской обороны или реконструкции.

Это существенно повлияло на инвестиционный климат вокруг Украины.

Что дальше

Франция, по данным Bloomberg, пытается сформировать альтернативную инициативу для поддержки реконструкции Украины. Впрочем, без участия США и BlackRock ее влияние может быть ограниченным.

Представитель BlackRock подтвердил, что компания завершила бесплатное консультирование по украинскому фонду еще в 2024 году и не имеет активного мандата от правительства Украины.