UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні: скільки заплатять пасажири

Фото: BlaBlaCar вводить комісію в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платформа для спільних поїздок BlaBlaCar вводить комісію в Україні. Пасажири платитимуть компанії близько 10% від вартості подорожі.

Про РБК-Україна повідомили в прес-службі BlaBlaCar.

"Фіксованого відсотку немає. Сума сервісного збору залежатиме від ціни, яку водій встановив за свою поїздку", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що комісія орієнтовно складатиме 10%.

У прес-службі навели приклад поїздки з Києва до Варшаві 7 жовтня, де комісія BlaBlaCar становить 165 гривень від 1660 гривень вартості поїздки.

Сервісний збір оплачують онлайн тільки пасажири під час бронювання поїздки. Пасажир, як і раніше, сплатить суму, яку вказав водій, готівкою після поїздки. Якщо поїздка не підтвердиться або її скасує водій, то сервіс поверне сервісний збір пасажиру.

На першому етапі нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км, а протягом кількох наступних місяців вона буде впроваджена для всіх карпулінгових поїздок на платформі, повідомили в прес-службі.

BlaBlaCar - платформа для спільних поїздок, якою користуються 100 млн осіб у 22 країнах світу. Понад 9 млн українців зареєстровані на платформі.

Раніше співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю РБК-Україна повідомляв, що заплановане введення плати за користуванням сервісом призведе до подорожчання поїздок для пасажирів мінімум на 10%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
BlaBlaCar