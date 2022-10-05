BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні: скільки заплатять пасажири

"Фіксованого відсотку немає. Сума сервісного збору залежатиме від ціни, яку водій встановив за свою поїздку", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що комісія орієнтовно складатиме 10%.

У прес-службі навели приклад поїздки з Києва до Варшаві 7 жовтня, де комісія BlaBlaCar становить 165 гривень від 1660 гривень вартості поїздки.

Сервісний збір оплачують онлайн тільки пасажири під час бронювання поїздки. Пасажир, як і раніше, сплатить суму, яку вказав водій, готівкою після поїздки. Якщо поїздка не підтвердиться або її скасує водій, то сервіс поверне сервісний збір пасажиру.

На першому етапі нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км, а протягом кількох наступних місяців вона буде впроваджена для всіх карпулінгових поїздок на платформі, повідомили в прес-службі.

BlaBlaCar - платформа для спільних поїздок, якою користуються 100 млн осіб у 22 країнах світу. Понад 9 млн українців зареєстровані на платформі.