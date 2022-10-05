BlaBlaCar вводит комиссию за поездки в Украине: сколько заплатят пассажиры

"Фиксированного процента нет. Сумма сервисного сбора будет зависеть от цены, которую водитель установил за свою поездку", - сообщили в пресс-службе, отметив, что комиссия будет ориентировочно составлять 10%.

В пресс-службе привели пример поездки из Киева в Варшаву 7 октября, где комиссия BlaBlaCar составляет 165 гривен от 1660 гривен стоимости поездки.

Сервисный сбор оплачивают онлайн только пассажиры при бронировании поездки. Пассажир по-прежнему оплатит сумму, указанную водителем, наличными после поездки. Если поездка не подтвердится или ее отменит водитель, сервис вернет сервисный сбор пассажиру.

На первом этапе новая система онлайн-бронирований будет работать только на маршрутах более 700 км, а в течение следующих нескольких месяцев она будет внедрена для всех карпулинговых поездок на платформе, сообщили в пресс-службе.

BlaBlaCar - платформа для совместных поездок, которой пользуются 100 млн человек в 22 странах мира. Более 9 миллионов украинцев зарегистрированы на платформе.