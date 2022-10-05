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BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні: скільки заплатять пасажири

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 12:51
BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні: скільки заплатять пасажири Фото: BlaBlaCar вводить комісію в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платформа для спільних поїздок BlaBlaCar вводить комісію в Україні. Пасажири платитимуть компанії близько 10% від вартості подорожі.

Про РБК-Україна повідомили в прес-службі BlaBlaCar.

"Фіксованого відсотку немає. Сума сервісного збору залежатиме від ціни, яку водій встановив за свою поїздку", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що комісія орієнтовно складатиме 10%.

У прес-службі навели приклад поїздки з Києва до Варшаві 7 жовтня, де комісія BlaBlaCar становить 165 гривень від 1660 гривень вартості поїздки.

BlaBlaCar вводить комісію за поїздки в Україні: скільки заплатять пасажири

Сервісний збір оплачують онлайн тільки пасажири під час бронювання поїздки. Пасажир, як і раніше, сплатить суму, яку вказав водій, готівкою після поїздки. Якщо поїздка не підтвердиться або її скасує водій, то сервіс поверне сервісний збір пасажиру.

На першому етапі нова система онлайн-бронювань працюватиме лише на маршрутах понад 700 км, а протягом кількох наступних місяців вона буде впроваджена для всіх карпулінгових поїздок на платформі, повідомили в прес-службі.

BlaBlaCar - платформа для спільних поїздок, якою користуються 100 млн осіб у 22 країнах світу. Понад 9 млн українців зареєстровані на платформі.

Раніше співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю РБК-Україна повідомляв, що заплановане введення плати за користуванням сервісом призведе до подорожчання поїздок для пасажирів мінімум на 10%.

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