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BlaBlaCar вводит комиссию за поездки в Украине: сколько заплатят пассажиры

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Украина, Среда 05 октября 2022 12:51
BlaBlaCar вводит комиссию за поездки в Украине: сколько заплатят пассажиры Фото: BlaBlaCar вводит комиссию в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платформа для совместных поездок BlaBlaCar вводит комиссию в Украине. Пассажиры будут платить компании около 10% стоимости путешествия.

Об этом РБК-Україна сообщили в пресс-службе BlaBlaCar.

"Фиксированного процента нет. Сумма сервисного сбора будет зависеть от цены, которую водитель установил за свою поездку", - сообщили в пресс-службе, отметив, что комиссия будет ориентировочно составлять 10%.

В пресс-службе привели пример поездки из Киева в Варшаву 7 октября, где комиссия BlaBlaCar составляет 165 гривен от 1660 гривен стоимости поездки.

BlaBlaCar вводит комиссию за поездки в Украине: сколько заплатят пассажиры

Сервисный сбор оплачивают онлайн только пассажиры при бронировании поездки. Пассажир по-прежнему оплатит сумму, указанную водителем, наличными после поездки. Если поездка не подтвердится или ее отменит водитель, сервис вернет сервисный сбор пассажиру.

На первом этапе новая система онлайн-бронирований будет работать только на маршрутах более 700 км, а в течение следующих нескольких месяцев она будет внедрена для всех карпулинговых поездок на платформе, сообщили в пресс-службе.

BlaBlaCar - платформа для совместных поездок, которой пользуются 100 млн человек в 22 странах мира. Более 9 миллионов украинцев зарегистрированы на платформе.

Ранее соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью РБК-Украина сообщал, что запланированный ввод платы за пользованием сервисом приведет к удорожанию поездок для пассажиров минимум на 10%.

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