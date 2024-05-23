Для бізнесу важливе розширити ліміти по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" боргам, - експортери

Для великого бізнесу надважливе питання розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" заборгованостям в рамках подальшої валютної лібералізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу GMK Center.
"Надважливим для бізнесу залишається розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" заборгованостям. Як зауважують у Європейській Бізнес Асоціації, низка обмежень по їх оплаті не дозволить компаніям скористатися інструментом обслуговування платежів за єврооблігаціями", - йдеться в повідомленні GMK Center за підсумками круглого столу.
Зазначається, що попри впровадження великого пакету пом’якшень з боку НБУ, питання спроможності великих експортоорієнтованих вітчизняних компаній обслуговувати іноземні кредити не зняте з порядку денного.
В ході круглого столу GR-директор "Інтерпайп" Наталя Сидорук наголосила, що зараз всі великі приватні компанії, які отримували кредити у довоєнний час, зараз не мають можливості обслуговувати іноземні кредити.
"Неможливість здійснення виплати несе ризики дефолту системних компаній вітчизняної економіки через неможливість виконати боргові зобов’язання. Як нагадують в ЄБА, це негативно вплине на репутацію на міжнародному фінансовому ринку не лише окремих компаній, а й України в цілому", - підсумували в повідомленні.
Раніше представники бізнесу попросили Національний банк України (НБУ) розширити ліміти на сплачування дивідендів та переглянути умови їх виплати для великих компаній.