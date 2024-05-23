Для бізнесу важливе розширити ліміти по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" боргам, - експортери

"Надважливим для бізнесу залишається розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" заборгованостям. Як зауважують у Європейській Бізнес Асоціації, низка обмежень по їх оплаті не дозволить компаніям скористатися інструментом обслуговування платежів за єврооблігаціями", - йдеться в повідомленні GMK Center за підсумками круглого столу.



Зазначається, що попри впровадження великого пакету пом’якшень з боку НБУ, питання спроможності великих експортоорієнтованих вітчизняних компаній обслуговувати іноземні кредити не зняте з порядку денного.



В ході круглого столу GR-директор "Інтерпайп" Наталя Сидорук наголосила, що зараз всі великі приватні компанії, які отримували кредити у довоєнний час, зараз не мають можливості обслуговувати іноземні кредити.



"Неможливість здійснення виплати несе ризики дефолту системних компаній вітчизняної економіки через неможливість виконати боргові зобов’язання. Як нагадують в ЄБА, це негативно вплине на репутацію на міжнародному фінансовому ринку не лише окремих компаній, а й України в цілому", - підсумували в повідомленні.



