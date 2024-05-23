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Для бізнесу важливе розширити ліміти по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" боргам, - експортери

Четвер 23 травня 2024 17:01
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Для бізнесу важливе розширити ліміти по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" боргам, - експортери Фото: ліміти по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" боргам треба розширити (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Для великого бізнесу надважливе питання розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" заборгованостям в рамках подальшої валютної лібералізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу GMK Center.

"Надважливим для бізнесу залишається розширення встановлених лімітів та умов по виплаті дивідендів та відсотків по "старим" заборгованостям. Як зауважують у Європейській Бізнес Асоціації, низка обмежень по їх оплаті не дозволить компаніям скористатися інструментом обслуговування платежів за єврооблігаціями", - йдеться в повідомленні GMK Center за підсумками круглого столу.

Зазначається, що попри впровадження великого пакету пом’якшень з боку НБУ, питання спроможності великих експортоорієнтованих вітчизняних компаній обслуговувати іноземні кредити не зняте з порядку денного.

В ході круглого столу GR-директор "Інтерпайп" Наталя Сидорук наголосила, що зараз всі великі приватні компанії, які отримували кредити у довоєнний час, зараз не мають можливості обслуговувати іноземні кредити.

"Неможливість здійснення виплати несе ризики дефолту системних компаній вітчизняної економіки через неможливість виконати боргові зобов’язання. Як нагадують в ЄБА, це негативно вплине на репутацію на міжнародному фінансовому ринку не лише окремих компаній, а й України в цілому", - підсумували в повідомленні.

Раніше представники бізнесу попросили Національний банк України (НБУ) розширити ліміти на сплачування дивідендів та переглянути умови їх виплати для великих компаній.

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