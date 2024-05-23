Для бизнеса важно расширить лимиты по выплате дивидендов и процентов по "старым" долгам, - экспортеры

"Сверхважным для бизнеса остается расширение установленных лимитов и условий по выплате дивидендов и процентов по "старым" задолженностям. Как отмечают в Европейской Бизнес Ассоциации, ряд ограничений по их оплате не позволит компаниям воспользоваться инструментом обслуживания платежей по еврооблигациям", - говорится в сообщении GMK. по итогам круглого стола.



Отмечается, что, несмотря на внедрение крупного пакета смягчений со стороны НБУ, вопрос способности крупных экспортоориентированных отечественных компаний обслуживать иностранные кредиты не снят с повестки дня.



В ходе круглого стола GR-директор "Интерпайпа" Наталья Сидорук подчеркнула, что сейчас все крупные частные компании, получавшие кредиты в довоенное время, сейчас не имеют возможности обслуживать иностранные кредиты.



"Невозможность осуществления выплаты несет риски дефолта системных компаний отечественной экономики из-за невозможности выполнить долговые обязательства. Как напоминают в ЕБА, это окажет негативное влияние на репутацию на международном финансовом рынке не только отдельных компаний, но и Украины в целом", - подытожили в сообщении.

