Для бізнесу та родини: ТОП-5 доступних седанів з пробігом на українському ринку

Кузов седан – це той, що має відділений, ізольований від салону багажник з власною кришкою без вікна, а в профіль демонструє всі свої три об’єми – капот спереду, кабіну для людей в центрі і виступаючий вантажний відсік позаду.

Плюс такої архітектури в більшому комфорті пасажирів, які отримують нижчий рівень шумів, швидший прогрів салону взимку і краще охолодження влітку. Концептуально седан колись вважався більш поважним і престижним типом авто, але в наш час ця ознака майже нівелювалася, особливо в нижньому ціновому сегменті. Мінуси теж є: на відміну від хетчбеків та універсалів в такій машині важче розмістити габаритні вантажі. Також седани традиційно довші за своїх масових побратимів – хетчбеків, в той час, як з універсалами вони більш-менш однакові за довжиною.

За рештою споживацьких характеристик седани зазвичай не відрізняються від хетчів та універсалів, з якими вони діляться технічною базою.

Chevrolet Lacetti (2002 – 2015 рр.)

В нашій країні ця машина відома також як Daewoo Nubira II і Daewoo Lacetti, та й більш пізній Ravon Gentra (2015) відрізняється від Lacetti тільки окремими зовнішніми деталями. Але під будь-яким ім’ям це доволі великий, місткий і комфортабельний автомобіль. Так, він відразу створювався як недорогий, але з відверто бюджетного у ньому хіба що оздоблення салону і рівень оснащення. Для Європи машина комплектувалася надійними, довговічними і гнучкими за характеристиками бензиновими двигунами 1,4 л, 1,6 л та 1,8 л, причому у нас найбільш поширені два останні. Трансмісія зустрічається як механічна, так і автоматична. Характерна відмінність моделі – м’яка підвіска, яка добре поглинає нерівності асфальта.

Daewoo/ЗАЗ Lanos (1998 – 2018 рр.)

Майже десять років ця всесвітня модель була лідером українського ринку, в країні продано близько 370 тисяч примірників, абсолютна більшість з яких – саме седани. Тому не дивно, що вибір машин на ринку величезний. За теперішніми мірками салон не дуже зручний – має низьку стелю і малувато місця для ніг задніх пасажирів, але п’ятеро дорослих все одно доїдуть куди треба. Гама силових агрегатів хоч і суто бензинова, але все одно широка: 1,3 л, 1,4 л, 1,5 та 1,6 л, трансмісії були також і автоматичні, причому гідромеханічні АКП трапляються кількох моделей. Техніка Lanos надійна, кузови гниють повільно (особливо корейські і польські), тож обрати екземпляр у гарному стані все ще не проблема.

Hyundai Accent (2006–2012 рр.)

За великим рахунком, це прямий конкурент Lanos, але в інтер’єрі Accent має менше ознак бюджетності – як мінімум, комплектації зазвичай багатіші, а інтер’єр має більш оптимістичну кольорову гаму. Навіть у її нинішньому віці модель зберігає достатньо високий рівень надійності, має позитивні відгуки щодо корозійної стійкості кузова. Машина добре продавалася в нашій країні, і дотепер не втратила статусу гідного авто для невеликої сім’ї. Двигуни – бензинові 1,4 и 1,6 л плюс 1,5-літровий дизель, коробки передач є і механічні, і автоматичні, причому АКП (класичні гідротрансформаторні) зустрічаються доволі часто.

Hyundai Elantra (2000–2011 рр.)

Автомобіль, дешевий не тому, що він застарий чи чимось поганий, а тому, що більшість екземплярів на ринку – місцевого, українського виробництва. Під ім’ям Elantra XD це покоління складали на черкаському майданчику заводу ЛуАЗа. Взагалі це всесвітня модель, яка продавалася по усьому світу, тому насправді вона аж ніяк не бідна. Машина свого часу створювалася з оглядкою на американський ринок, тому має в арсеналі м’яку ходову і бензинові мотори достатньо великого об’єму – аж до 1,8 та 2,0 літри. Хоча також зустрічаються менший 1,6-літровий агрегат та дизель об’ємом 2,0 л; коробки передач як механічні, так і автоматичні.

Renault Logan (2004–2023 рр.)

В нашій країні поширені Logan двох перших поколінь, і в нашому випадку принципової різниці між ними немає. Попри первинно бюджетний статус, машина має всередині достатньо простору, а високо розташовані сидіння і високий дах спрощують посадку в салон. Щоправда, оздоблення інтер’єру хочеться назвати примітивним – проте, це єдиний помітний недолік моделі. В обох Logan просто велетенський багажник (порядку 500 л), але відрізняються моторні лінійки – у новішого в якості базового з’явився даунсайзинговий трициліндровий турбомоторчик об’ємом 0,9 л. Крім механічних коробок передач, використовувалися автоматичні трансмісії різних типів: класичні АКП, варіатори CVT і роботизовані трансмісії.



Якщо коротко

Якщо не брати до уваги найбільш дешеві і найбільш зношені машини, саме в сегменті седанів представлена найбільша доля машин у гарному стані. Середньостатистичний власник цього типу кузову не так часто перевозить в машині габаритні та важкі вантажі, як це роблять власники універсалів і хетчбеків. І молодих та гарячих драйверів серед власників седанів буде найменше. Тобто саме серед трьохоб’ємних автомобілів на "вторинці" простіше всього буде знайти добре збережені екземпляри – і це ще один аргумент на користь цього поширеного і заслужено популярного типу кузова.