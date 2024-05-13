Для бизнеса и семьи: ТОП-5 доступных седанов с пробегом на украинском рынке

Кузов седан – это тот, у которого отделенный, изолированный от салона багажник с собственной крышкой без окна, а в профиль он демонстрирует все свои три объема – капот спереди, кабину для людей в центре и выступающий грузовой отсек сзади.

Плюс такой архитектуры в большем комфорте пассажиров, получающих более низкий уровень шумов, более быстрый прогрев салона зимой и лучшее охлаждение летом. Концептуально седан когда-то считался наиболее уважаемым и престижным типом авто, но в настоящее время этот признак почти нивелировался, особенно в нижнем ценовом сегменте. Минусы тоже есть: в отличие от хэтчбеков и универсалов, в такой машине труднее разместить габаритные грузы. Также седаны традиционно длиннее своих массовых собратьев – хэтчбеков, в то время как с универсалами они более или менее одинаковы по длине.

По остальным потребительским характеристикам седаны обычно не отличаются от хэтчей и универсалов, с которыми они разделяют техническую базу.

Chevrolet Lacetti (2002 – 2015 гг.)

В нашей стране эта машина известна также как Daewoo Nubira II и Daewoo Lacetti, да и более поздний Ravon Gentra (2015) отличается от Lacetti только отдельными внешними деталями. Но под любым именем это довольно большой, вместительный и комфортабельный автомобиль. Да, он сразу создавался как недорогой, но откровенно бюджетные в нем разве что отделка салона и уровень оснащения. Для Европы машина комплектовалась надежными, долговечными и гибкими по характеристикам бензиновыми двигателями 1,4 л, 1,6 л и 1,8 л, причем у нас наиболее распространены два последних. Трансмиссия встречается как механическая, так и автоматическая. Характерное отличие модели – мягкая подвеска, хорошо поглощающая неровности асфальта.

Daewoo/ЗАЗ Lanos (1998 – 2018 гг.)

Почти десять лет эта всемирная модель была лидером украинского рынка, в стране продано около 370 тыс. экземпляров, абсолютное большинство из которых – именно седаны. Поэтому неудивительно, что выбор машин на рынке огромен. По нынешним меркам салон не очень удобный – имеет низкий потолок и маловато места для ног задних пассажиров, но пятеро взрослых все равно доедут куда надо. Гамма силовых агрегатов хоть и чисто бензиновая, но все равно широкая: 1,3 л, 1,4 л, 1,5 и 1,6 л, трансмиссии были также и автоматические, причем гидромеханические АКП встречаются нескольких моделей. Техника Lanos`а надежна, кузова гниют медленно (особенно корейские и польские), так что выбрать экземпляр в хорошем состоянии все еще не проблема.

Hyundai Accent (2006–2012 гг.)

По большому счету, это прямой конкурент Lanos`а, но в интерьере Accent имеет меньше признаков бюджетности – как минимум комплектации обычно богаче, а интерьер радует более оптимистичной цветовой гаммой. Даже в нынешнем возрасте модель сохраняет достаточно высокий уровень надежности, имеет положительные отзывы относительно коррозионной стойкости кузова. Машина хорошо продавалась в нашей стране, и до сих пор не потеряла статус достойного авто для небольшой семьи. Двигатели – бензиновые 1,4 л и 1,6 л плюс 1,5-литровый дизель. Коробки передач есть и механические, и автоматические, причем АКП (классические гидротрансформаторные) встречаются довольно часто.

Hyundai Elantra III (2000–2011 гг.)

Автомобиль дешевый не потому, что он устаревший или чем-то плох, а потому, что большинство экземпляров на рынке – местного, украинского производства. Под именем Elantra XD это поколение собирали на черкасской площадке завода ЛуАЗ. А вообще-то это всемирная модель, которая продавалась по всему миру, поэтому на самом деле она отнюдь не бедна. Машина в свое время создавалась с оглядкой на американский рынок, поэтому имеет в арсенале мягкую ходовую и бензиновые моторы достаточно большого объема – вплоть до 1,8 и 2,0 литра. Хотя встречаются меньший 1,6-литровый бензиновый агрегат и дизель объемом 2,0 л; коробки как механические, так и автоматические.

Renault Logan (2004–2023 гг.)

В нашей стране распространены Logan двух первых поколений, и в нашем случае принципиальной разницы между ними нет. Несмотря на первоначально бюджетный статус, машина имеет внутри достаточно пространства, а высоко расположенные сиденья и высокая крыша упрощают посадку в салон. Правда, отделку интерьера хочется назвать примитивной – однако это единственный заметный недостаток модели. У обоих Logan просто гигантский багажник (порядка 500 л), но отличаются моторные линейки – у более нового в качестве базового появился даунсайзинговый трехцилиндровый турбомоторчик объемом 0,9 л. Помимо механических коробок передач, использовались автоматические трансмиссии разных типов: классические АКП, вариаторы CVT и роботизированные трансмиссии.

Если коротко

Если не считать наиболее дешевые и наиболее изношенные машины, именно в сегменте седанов представлена наибольшая доля машин в хорошем состоянии. Среднестатистический владелец этого типа кузова не так часто перевозит в машине габаритные и тяжелые грузы, как это делают владельцы универсалов и хэтчбеков. И молодых и горячих драйверов среди владельцев седанов будет меньше. То есть именно среди трехобъемных автомобилей на вторичке проще всего будет найти хорошо сохранившиеся экземпляры – и это еще один аргумент в пользу этого распространенного и заслужено популярного типа кузова.