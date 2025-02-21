Для бізнесу розширили програму компенсацій за робочі місця для людей з інвалідністю

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 21 лютого.

"Також роботодавці зможуть отримати компенсацію за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який повернувся з війни з інвалідністю", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

З початку 2025 року за цією програмою держава компенсувала бізнесу витрати на облаштування майже 300 робочих місць, інвестувавши у безбар’єрність 16 млн гривень.

Також Кабмін розширив перелік допоміжних засобів, за які можна отримати компенсацію за програмою. Перелік доповнено технічними засобами, програмним забезпеченням та послугами, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову як офлайн, так і онлайн.

Що відомо про програму

Програму надання компенсацій роботодавцям на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю було запроваджено в серпні 2023 року. Сума компенсації з 1 січня 2025 року становить до 120 тисяч гривень - за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I групи, до 80 тисяч гривень - для людей з інвалідністю II групи.

У 2024 році програмою скористались понад 1500 підприємців, які облаштували майже 2000 робочих місць для людей з інвалідністю. Держава компенсувала бізнесу витрати на 129 млн гривень.