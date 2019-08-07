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Прокуратура оголосила підозру бізнесменові, який фінансував "Самооборону Криму"

Новини » Суспільство    07.08.2019 - 12:44
Прокуратура оголосила підозру бізнесменові, який фінансував "Самооборону Криму"
Фото: підозрюваний у фінансуванні "Самооборони Криму" (ark.gp.gov.ua)

Бізнесмен надавав приміщення готелю і кафе в Чонгарі "самооборонівцям"

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила про підозру бізнесмену, який фінансував незаконне збройне формування "Самооборона Криму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АР Криму. 

Зазначається, що слідство встановило причетність громадянина Н. до фінансування, у  лютому-березні 2014 року, непередбаченого законами України збройного формування "Самооборона Криму". 

"Вказаний громадянин надавав приміщення готелю та кафе, що розташовані у селищі Чонгар Генічеського району Херсонської області у користування так званим "самообронівцям" та спецслужбам РФ для організації їх штабу та місця проживання", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці офіційно не називають імені підозрюваного, але за інформацією ЗМІ, йдеться про бізнесмена Сейтумера Німетуллаєва.

Як повідомляється, бізнесмену повідомили про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статтею 260 Кримінального кодексу України (створення непередбачених законом збройних формувань).

Нагадаємо, вчора співробітники військової контррозвідки СБУ виявили чергові спроби вербування українців представниками спецслужб РФ. Взимку 2018 року представники ФСБ завербували колишнього працівника заводу "Кримський Титан".

 

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