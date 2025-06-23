Бізнесмена Кауфмана підозрюють у спробі заволодіти санаторієм у Конча-Заспі: деталі

Так, перший учасник: ТОВ "Медичний центр "Едем Медікал" власником якого є Ігор Кривецький, який планує відкрити в цьому році преміальний відпочинковий комплекс у Конча-Заспі під Києвом.

"Санаторій "Жовтень" очевидно потрібен Кривецькому, як придаток або "задній двір" до нового п’ятизіркового курорту, від управління яким до державного бюджету щомісяця надходитиме лише 158 тис. грн, як це вже передбачило АРМА в пункті 2 розділу VI Тендерної документації", - пише адвокат.

Другий учасник: ТОВ "Компанія Константа 2020" директором та співвласником якого є Ігор Аврамов. Саме цю компанію повʼязують з Борисом Кауфманом.

Основним видом діяльності ТОВ "Медичний центр "Едем Медікал" є "86.21 Загальна медична практика", що свідчить про відсутність у компанії досвіду з управління об'єктами нерухомості та, зокрема, санаторними закладами.

ТОВ "Компанія Константа 2020", з основним видом діяльності "68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна", також до санаторіїв не має жодного відношення, як і не має необхідного штату працівників.

"Едем Медікал" протягом усіх трьох рундів "змагань" пропонувала найвищу оплату за управління - 300 тис. грн (30%), утім перемогла інша - "Константа 2020" з пропозицією 29 тис. грн (2,9%), що і стало переможним.

"З одного боку, 29 тис. грн є найбільш економічно вигідною пропозицією і ТОВ "Компанія Константа 2020" перемогло в тендері, а з іншого – така пропозиція автоматично вважається аномально низькою та має бути відхилена відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 1, ч. 14 ст. 29 та ч. 5 ст. 30 закону "Про публічні закупівлі", про що система Prozorro після кожного раунду попереджала назване товариство", - пояснює адвокат.