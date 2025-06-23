Бизнесмена Кауфмана подозревают в попытке завладеть санаторием в Конча-Заспе: детали

В системе Prozorro появился тендер по отбору управляющего санатория "Жовтень" в Конча-Заспе под Киевом. Участие принимают только два участника - связанные с бизнесменами Игорем Кривецким и Борисом Кауфманом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог на сайте"Экономическая правда" адвоката, бывшего начальника юридического управления АРМА Андрея Потемкина.
Так, первый участник: ООО "Медицинский центр "Эдем Медикал" владельцем которого является Игорь Кривецкий, который планирует открыть в этом году премиальный комплекс отдыха в Конча-Заспе под Киевом.
"Санаторий "Жовтень" очевидно нужен Кривецкому, как придаток или "задний двор" к новому пятизвездочному курорту, от управления которым в государственный бюджет ежемесячно будет поступать лишь 158 тыс. грн, как это уже предусмотрело АРМА в пункте 2 раздела VI Тендерной документации", - пишет адвокат.
Второй участник: ООО "Компания Константа 2020" директором и совладельцем которого является Игорь Аврамов. Именно эту компанию связывают с Борисом Кауфманом.
Основным видом деятельности ООО "Медицинский центр "Эдем Медикал" является "86.21 Общая медицинская практика", что свидетельствует об отсутствии у компании опыта по управлению объектами недвижимости и, в частности, санаторными учреждениями.
ООО "Компания Константа 2020", с основным видом деятельности "68.20 Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества", также к санаториям не имеет никакого отношения, как и не имеет необходимого штата работников.
"Эдем Медикал" в течение всех трех рундов "соревнований" предлагала самую высокую оплату за управление - 300 тыс. грн (30%), впрочем победила другая - "Константа 2020" с предложением 29 тыс. грн (2,9%), что и стало победным.
"С одной стороны, 29 тыс. грн является наиболее экономически выгодным предложением и ООО "Компания Константа 2020" победило в тендере, а с другой - такое предложение автоматически считается аномально низким и должно быть отклонено в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1, ч. 14 ст. 29 и ч. 5 ст. 30 закона "О публичных закупках", о чем система Prozorro после каждого раунда предупреждала названное общество", - объясняет адвокат.
Напомним, санаторий "Жовтень" расположен на 27-м километре Столичного шоссе, на административной границе Киева и Киевской области.
До 2010 года комплекс занимал 23 га посреди заповедного дубового леса на берегу залива Днепра. С начала 1990-х годов принадлежал ЧАО "Укрпрофздравница" (владельцем 93% акций является Федерация профсоюзов).
В 2019 году, когда у "Жовтня" начались финансовые и корпоративные проблемы, "Укрпрофздравница" реорганизовала дочернее предприятие (ДП) "Клинический санаторий "Жовтень" в ООО "Клинический санаторий "Жовтень", куда привлекла частного инвестора с долей 49%.
Бывший начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин считает, что новый совладелец "Жовтня" - ООО "Бенефит оффер" - подконтролен Кауфману или по крайней мере действует в его интересах.
Борис Кауфман - одесский предприниматель, наиболее известный как владелец бывшего табачного дистрибьютора-монополиста"Тедис Украина". Издание "Forbes Украина" оценивает его состояние в 220 млн долларов.
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