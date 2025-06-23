Бизнесмена Кауфмана подозревают в попытке завладеть санаторием в Конча-Заспе: детали

Так, первый участник: ООО "Медицинский центр "Эдем Медикал" владельцем которого является Игорь Кривецкий, который планирует открыть в этом году премиальный комплекс отдыха в Конча-Заспе под Киевом.

"Санаторий "Жовтень" очевидно нужен Кривецкому, как придаток или "задний двор" к новому пятизвездочному курорту, от управления которым в государственный бюджет ежемесячно будет поступать лишь 158 тыс. грн, как это уже предусмотрело АРМА в пункте 2 раздела VI Тендерной документации", - пишет адвокат.

Второй участник: ООО "Компания Константа 2020" директором и совладельцем которого является Игорь Аврамов. Именно эту компанию связывают с Борисом Кауфманом.

Основным видом деятельности ООО "Медицинский центр "Эдем Медикал" является "86.21 Общая медицинская практика", что свидетельствует об отсутствии у компании опыта по управлению объектами недвижимости и, в частности, санаторными учреждениями.

ООО "Компания Константа 2020", с основным видом деятельности "68.20 Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества", также к санаториям не имеет никакого отношения, как и не имеет необходимого штата работников.

"Эдем Медикал" в течение всех трех рундов "соревнований" предлагала самую высокую оплату за управление - 300 тыс. грн (30%), впрочем победила другая - "Константа 2020" с предложением 29 тыс. грн (2,9%), что и стало победным.

"С одной стороны, 29 тыс. грн является наиболее экономически выгодным предложением и ООО "Компания Константа 2020" победило в тендере, а с другой - такое предложение автоматически считается аномально низким и должно быть отклонено в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1, ч. 14 ст. 29 и ч. 5 ст. 30 закона "О публичных закупках", о чем система Prozorro после каждого раунда предупреждала названное общество", - объясняет адвокат.