Бізнесмен з оточення Трампа хоче викупити "Північний потік-2": що не так з оборудкою

Американський бізнесмен з оточення президента США Дональда Трампа планує придбати підсанкційний російський газопровід "Північний потік-2". Оборудка виглядає досить підозрілою, з урахуванням того, що покупець багато років лобіював економічні інтереси Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування, яке провело російське опозиційне видання The Insider.
Мова йде про американського бізнесмена Стівена Лінча, наближеного до особи Трампа. Лінч на початку травня 2025 року погасив борг компанії-оператора "ПП-2" перед кредиторами.
Бізнесмен також особисто відвідав Берлін, щоб обговорити можливість купівлі та ремонту підсанкційного трубопроводу. Якщо Лінч зможе купити "ПП-2", це призведе до того, що російський газ матиме можливість постачатися до Європи через формально "американський" газопровід.
В листі до американського Управління з контролю над іноземними активами США (OFAC), яке повинне дати дозвіл на оборудку, Лінч написав, що хоче "вивчити можливість поглинання і дерусифікації" газопроводу. Але є нюанс: Лінч багато разів допомагав Росії просунути економічні інтереси Кремля.
Лінч понад 20 років прожив в Росії, тільки у 2019 році він повернувся звідти до США. Успішним бізнесмен став саме завдяки скуповуванню російських активів. Серед найвідоміших оборудок Лінча - придбання активів "Сбербанк. Швейцарія" та спроба взяти під контроль закордонні активи холдингу ЮКОС у 2007 році.
Тоді Лінч та група інвесторів зробили спробу придбати "дочку" ЮКОСу - голландську компанію Yukos Finance. Планувалося, що газопровід у Словаччині, яким володіє Yukos Finance, буде проданий "російській третій особі": тобто, фактично він залишився б під прямим контролем РФ.
Хоча Лінчу вдалося купити компанію, але в останній момент передача газопровода зірвалася. Врешті-решт його передали уряду Словаччини. Але схоже, що це фіаско не підірвало довіри Кремля до Лінча.
Втім, експерти, з якими поспілкувалося видання, кажуть, що Лінч - не політик, його це не особливо цікавить, він швидше "експерт з придбання активів у біді". Він побудував свій бізнес на тому, що вишукував активи, які знецінювалися, купував їх, а потім перепродавав значно дорожче.
До того ж Лінч - один з найбільших донорів Республіканської партії, а отже й Трампа. Це означає, що він чекає винагороди за свої зусилля від президента, який завдяки тому, що прийшов до влади, виступив посередником між Україною та Росією у досягненні миру.
"У схемі цих людей з України вони здобули свій гонорар у вигляді договору про видобуток рідкісноземельних металів. Ну, і з Росії щось треба отримати. Наприклад, нехай це буде "Північний потік-2“. Логіка Стівена Лінча така: "Зараз я куплю за копійки, а потім запанує мир, Німеччині потрібен буде газ, який є в Росії. Загалом, якось домовляться, і актив набуде цінності"", - пояснив виданню позицію Лінча експерт-економіст Сергій Вакуленко.
Втім, на шляху можливої купівлі "ПП-2" на Лінча може очікувати багато проблем. По-перше, це спротив Європи: Європейська комісія готується заборонити використання обох "Північних потоків". Німеччина, на території якої "ПП-2" закінчується, неодноразово заявляла, що виключає запуск газопроводів та постачання газу.
По-друге, трубам потрібен ремонт після диверсії 2022 року. "Північний потік-2" підірвали щонайменше у трьох містах, а вода Балтійського моря, скоріше за все, цілком залила пошкоджені ділянки трубопроводу та викликала всередині сильні корозійні процеси.
"ПП-2" - проєкт газопроводу, який мав з'єднати Росію з Німеччиною через Балтійське море, обминаючи транзитні країни, такі як Україна. Газопровід складається з двох ліній, загальна потужність яких складає 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
Труби почали будувати у 2015 році. Іронічно, що прокремлівський нині прем'єр Словаччини Роберт Фіцо був проти реалізації проєкту. Також спротив чинили США, Україна та низка інших держав. Попри усі проблеми трубопровід добудували 10 вересня 2021 року. Але вторгнення РФ в Україну поставило хрест на сертифікації та запуску "ПП-2" в роботу.
У вересні 2022 року кілька вибухів значно пошкодили підводну частину газопроводу. З цього моменту говорити про відновлення його роботи припинили взагалі.
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