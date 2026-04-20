Бізнесмен 20 років тримав у трудовому рабстві чоловіка на Львівщині

17:33 20.04.2026 Пн
2 хв
Чоловік майже чверть століття працював лише за їжу
aimg Марія Науменко
Фото: на Львівщині 23 роки чоловіка тримали у трудовому рабстві (Getty Images)

У Львівській області розслідують справу про багаторічну трудову експлуатацію - чоловік понад 20 років виконував важку роботу без зарплати і в неналежних умовах.

За даними слідства, інцидент стався у місті Городок. Місцевому підприємцю повідомили про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці встановили, що у 2002 році до підприємця звернулася жінка з проханням допомогти її братові знайти роботу та житло. Чоловікові на той момент було 47 років, він мав проблеми з алкоголем.

Підприємець запропонував йому роботу по господарству з оплатою і проживанням, однак згодом ці умови фактично перестали виконуватися.

Спочатку чоловік міг вільно пересуватися та відвідувати родичів, але з часом його можливості обмежили. За виконану роботу він не отримував грошей - лише їжу, іноді готові страви, сигарети та місце для проживання.

Потерпілий виконував різні види фізичної праці: допомагав у будівництві, рубав дрова, косив траву, обробляв город. У теплу пору року його відвозили на господарство підприємця, де він охороняв територію та доглядав за тваринами.

Умови проживання, за даними слідства, були неналежними. У Городку чоловік жив у господарській будівлі без опалення, води та належних санітарних умов. На території господарства - у металевому контейнері без вікон, електрики та водопостачання.

Також він не мав змінного одягу та постільної білизни, а його паспорт, за словами правоохоронців, забрав роботодавець.

Скарги на стан здоров’я ігнорувалися. У разі невдоволення його роботою підозрюваний застосовував фізичну силу, ображав і принижував чоловіка.

У таких умовах потерпілий перебував 23 роки. Його звільнили у вересні 2025 року після того, як працівники міграційної поліції отримали інформацію про можливу експлуатацію.

Наразі чоловікові 71 рік. Медики зафіксували у нього хронічні захворювання, травми рук і відсутність зубів. Судово-психіатрична експертиза також виявила погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації.

Зараз він перебуває у геріатричному пансіонаті, де отримує необхідну допомогу та догляд.

Нагадуємо, у Львові 2 квітня сталося резонансне вбивство військовослужбовця ТЦК - чоловіку завдали ножового поранення в шию біля магазину на вулиці Виговського. Потерпілого госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у лікарні.

Нападника затримали того ж дня - ним виявився місцевий житель 1991 року народження, який працює у Львівській митниці.

Більше по темі:
ЛьвівОфіс Генпрокурора