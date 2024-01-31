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Бізнес застеріг владу від ідеї вилучення з обігу акцизних марок старого зразка

Фото: бізнес застеріг владу від ідеї вилучення з обігу акцизних марок старого зразка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

На засіданні робочої групи при комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики обговорювалась пропозиція внести зміни до проекту закону №9662, які зобов’яжуть виробників та імпортерів підакцизних товарів вилучати з обігу марки акцизного податку старого зразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської бізнес асоціації.

Експерти асоціації зазначають, що через таку вимогу легальні виробники, імпортери і ритейлери зазнають суттєвих збитків, а на боротьбі з підробленими акцизними марками це ніяк не позначиться. За попередніми оцінками, збитки бізнесу можуть сягнути десятків мільярдів гривень.

Чинним законодавством передбачено, що у разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а маркована ними продукція знаходиться в обігу до повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. 

"Вимога вилучати акцизні марки старого зразка завдасть учасникам ринку необґрунтованих збитків через втрату продукції, адже разом з пропозицією вилучення марок не передбачається відшкодування державою понесених бізнесом витрат на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів. Зокрема, компанії можуть зіштовхнутися з наступними труднощами", - зазначають в асоціації.

По-перше, виробники та імпортери законно виробленої продукції будуть змушені її повернути та знищити, оскільки її перемаркування марками нового зразка неможливе з технологічних причин. 

По-друге, не уся продукція, що знаходиться у роздрібному продажі може бути повернена через надмірні логістичні затрати.

По-третє, складські площі легальних операторів ринку не розраховані на повернення такого обсягу підакцизної продукції, а також у них немає достатніх технічних і людських ресурсів для забезпечення оперативного приймання, передачі на утилізацію такої кількості товару в стислі терміни.

На переконання експертів асоціації, така ініціатива не зупинить обіг вже виробленої продукції, маркованої підробленими акцизними марками. 

З огляду на це, Європейська бізнес асоціація не підтримує будь-які ініціативи чи пропозиції щодо вилучення з обігу марок акцизного податку старого зразка, які отримані виробниками та імпортерами підакцизних товарів, у тому числі якими вже марковані підакцизні товари. 

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Европейская бизнес ассоциация