Бизнес предостерег власть от идеи изъятия из обращения акцизных марок старого образца

Эксперты ассоциации отмечают, что по такому требованию легальные производители, импортеры и ритейлеры терпят существенный ущерб, а на борьбе с поддельными акцизными марками это никак не скажется. По предварительным оценкам, убытки бизнеса могут составить десятки миллиардов гривен.

Действующим законодательством предусмотрено, что в случае изменения образца марок акцизного налога уже закупленные марки предыдущего образца применяются в производстве алкогольных напитков и табачных изделий для их полного использования, а маркированная ими продукция находится в обращении до полной реализации в пределах срока годности.

"Требование изымать акцизные марки старого образца нанесет участникам рынка необоснованные убытки из-за потери продукции, ведь вместе с предложением изъятия марок не предусматривается возмещение государством понесенных бизнесом затрат на изготовление и реализацию подакцизных товаров. В частности, компании могут столкнуться со следующими трудностями", - отмечают .

Во-первых, производители и импортеры законно производимой продукции будут вынуждены ее вернуть и уничтожить, поскольку ее перемаркировка марками нового образца невозможна по технологическим причинам.

Во-вторых, не вся продукция, находящаяся в розничной продаже, может быть возвращена из-за чрезмерных логистических затрат.

В-третьих, складские площади легальных операторов рынка не рассчитаны на возврат такого объема подакцизной продукции, а также у них нет достаточных технических и человеческих ресурсов для обеспечения оперативной приемки, передачи на утилизацию такого количества товара в сжатые сроки.

По убеждению экспертов ассоциации, такая инициатива не остановит обращение уже производимой продукции, маркированной поддельными акцизными марками.

Учитывая это, Европейская бизнес ассоциация не поддерживает какие-либо инициативы или предложения по изъятию из обращения марок акцизного налога старого образца, полученных производителями и импортерами подакцизных товаров, в том числе которыми уже маркированы подакцизные товары.