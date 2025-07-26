Бізнес закликав очільницю Міненерго сприяти розбудові нових потужностей енергетики

"Енергетичний сектор є ключовим для економічної стабільності України, її національної безпеки та інтеграції в єдиний європейський простір. Тож конструктивний діалог між органами влади та бізнесом має критичне значення", - кажуть в ЕВА.

Компанії-члени звертають увагу Міністерства енергетики на потребі подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку.

Також інвестори вважають за потрібне спростити дозвільні процедури (будівництво, екологія), продовжити дію податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання і надати їх для обладнання вітроелектростанцій.

Разом з тим, в ЕВА називають необхідним встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії на рівні з європейськими, а також стимулювання внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії, а також забезпечення визнання цих гарантій країнами ЄС.

Водночас бізнес закликає міністерство відстрочити повноцінне впровадження CBAM для імпорту електроенергії з України до моменту фактичної інтеграції з ринком ЄС (market coupling), аби уникнути ризику втрати конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

"Зазначені пропозиції є результатом ґрунтовного аналізу поточних викликів, з якими стикається бізнес. Вони мають на меті підтримати формування збалансованої, прозорої та інвестиційно привабливої моделі функціонування енергетичного сектору в Україні", - підкреслюють в ЕВА.