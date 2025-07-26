Бізнес закликав очільницю Міненерго сприяти розбудові нових потужностей енергетики

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) закликала очільницю міністерства енергетики Світлану Гринчук вирішити боргові проблеми в галузі. Та сприяти подальшій розбудові нових енергетичних потужностей в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням відповідну заяву.
"Енергетичний сектор є ключовим для економічної стабільності України, її національної безпеки та інтеграції в єдиний європейський простір. Тож конструктивний діалог між органами влади та бізнесом має критичне значення", - кажуть в ЕВА.
Компанії-члени звертають увагу Міністерства енергетики на потребі подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку.
Також інвестори вважають за потрібне спростити дозвільні процедури (будівництво, екологія), продовжити дію податкових стимулів для імпорту енергетичного обладнання і надати їх для обладнання вітроелектростанцій.
Разом з тим, в ЕВА називають необхідним встановлення прайс-кепів на ринку електроенергії на рівні з європейськими, а також стимулювання внутрішнього ринку гарантій походження електроенергії, а також забезпечення визнання цих гарантій країнами ЄС.
Водночас бізнес закликає міністерство відстрочити повноцінне впровадження CBAM для імпорту електроенергії з України до моменту фактичної інтеграції з ринком ЄС (market coupling), аби уникнути ризику втрати конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.
"Зазначені пропозиції є результатом ґрунтовного аналізу поточних викликів, з якими стикається бізнес. Вони мають на меті підтримати формування збалансованої, прозорої та інвестиційно привабливої моделі функціонування енергетичного сектору в Україні", - підкреслюють в ЕВА.
Раніше повідомлялося, заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з ВДЕ складає 23,3 млрд грн.
У червні інвестори у відновлювану енергетику звернулись до Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг із закликом вирішити проблему заборгованості за 2021-2022 роки.
Вона виникла через дію незаконної формули розрахунку небалансів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.