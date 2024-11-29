Бізнес закликає Раду підтримати урядовий проект щодо механізму визначення акцизних ставок

Бізнес наголошує, що підняття, навіть поступове, адвалорної ставки, призведе до збільшення нелегального ринку та меншої передбачуваності бюджетних надходжень, а також до загальних негативних наслідків для всього легального ринку тютюнових виробів.

“В Україні імплементовано європейську модель оподаткування акцизом тютюнових виробів. Згідно з Директивою 2011/64, застосовується змішана система, суть якої полягає у застосуванні одночасно специфічної ставки до одиниці продукції та адвалорної ставки до максимальної роздрібної ціни. Якщо поглянути на європейську практику, з 2010 до 2024 років 22 з 28 країн ЄС знизили ставку адвалору і відповідно підвищили специфічну ставку. Зокрема, у Нідерландах адвалор знизили до 5%, а у Данії, Португалії, Швеції до 1%. Показовим є те, що у Франції, де найвищий рівень адвалорної ставки (55%), залишається один з найвищих рівнів нелегальної торгівлі в Європі", - йдеться у зверненні.

Крім того, збільшення адвалорної ставки призведе до недоотримання запланованих надходжень державного та місцевих бюджетів за рахунок скорочення пропозиції і попиту саме на дорогу продукцію.

Європейське законодавство не має жорстких рамок щодо розмірів адвалорної ставки. Угода про асоціацію України та ЄС та інші міжнародні зобов’язання не вимагають від України підвищувати адвалорну складову. Більше того, підвищення адвалорної ставки не наближує Україну до виконання зобов‘язання щодо мінімальної ставки акцизного податку в 90 євро/1000 штук.

"З метою збереження позитивної динаміки зниження рівня нелегального ринку тютюнових виробів, яке показало останнє дослідження КАНТАР Україна, та яке вдалося досягти надзвичайними зусиллями, просимо врахувати позицію об’єднаної бізнес-спільноти при ухваленні остаточного рішення щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби в рамках подальшого розгляду та прийняття законопроекту №11090", - зазначають бізнес-асоціації.

Як повідомлялося, рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні залишається на високому рівні – 14,6%. Проте за останній рік він суттєво скоротився, адже наприкінці 2023 року становив 25,7%.

Це стало можливим завдяки активним діям правоохоронних і контролюючих органів, а також рішучій позиції парламентської тимчасової слідчої комісія (ТСК) з економічної безпеки.

В Американській торговельній палаті також зазначали, що завдяки зусиллям та лідерству народних депутатів, зокрема Данила Гетманцева, Галини Янченко та Ярослава Железняка, правоохоронних та фіскальних органів за 10 місяців 2024 року вдалося забезпечити надходження до державного бюджету на суму 1,67 млрд доларів США від детінізації.

Нагадаємо, законопроект №11090 передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування тютюнових стіків для нагрівання в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Міжнародний валютний фонд та Єврокомісія підтримали необхідність встановлення різних ставок оподаткування на сигарети та тютюнові стіки для нагрівання в Україні, що передбачено відповідним урядовим законопроєктом.