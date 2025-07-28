Бізнес закликає до відтермінування запуску електронних акцизних марок через неготовність системи

Під час засідання робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, яке було присвячене стану впровадження електронної системи обігу алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет (єАкциз), представники бізнесу закликали депутатів та уряд врахувати затримки із розробкою підзаконних актів та тестуванням системи і відтермінувати її запровадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки зустрічі.

Нагадаємо, що у 2023 році було прийнято закон №3173 про створення системи єАкциз. Електронна акцизна марка має на меті захист ринку від контрафакту та перехід на електронні акцизні марки. Крім того, запровадження єАкцизу є зобов’язанням України перед Євросоюзом у рамках Директиви 2014/40/Є.

Однак через неготовність системи ціла низка галузевих та бізнесових асоціацій звернулась до парламенту та уряду, зокрема, Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Асоціація "Укртютюн", Асоціація "Укргорілка", Громадська спілка "Український фуд-ритейл альянс", Спілка Українських підприємців та Національна організація роздрібної торгівлі.

Повністю підтримуючи єАкциз, бізнес звертає увагу на те, що без всебічного тестування, перевірки надійності та стабільності функціонування всіх компонентів електронної системи неможливо гарантувати її безперебійну роботу.

Крім того, було наголошено, що до 27 січня 2024 року уряд мав ухвалити необхідні підзаконні акти та розпочати тестування системи з 1 березня 2025 року, проте підзаконні акти досі не прийнято, а графік Міністерства цифрової трансформації України передбачає підготовку системи до продуктивного режиму лише наприкінці 2025 року, що суперечить вимогам закону та унеможливлює своєчасну підготовку бізнесу.

За даними бізнес-асоціацій, станом на липень цього року виробники підакцизних товарів не отримали передбачений планом функціонал єАкцизу.

"У разі запуску електронної системи з 1 січня 2026 року без належного тестування всіх її компонентів та стабільного доступу до повного функціоналу, існує ризик перебоїв у постачанні легальної продукції, зростання тіньового ринку та суттєвих втрат держбюджету, що є неприпустимим в умовах воєнного стану", - йдеться у заяві.

Бізнес закликав забезпечити повноцінний тестовий період та внести зміни до законодавства не пізніше 1 жовтня 2025 року, оскільки замовлення паперових акцизних марок дозволене лише до 18 жовтня, а з 1 січня 2026 року їхнє використання припиняється.

У разі відсутності законодавчого рішення виникає ризик, що бізнес залишиться без жодного інструменту маркування - і паперових марок, і електронної системи.

За оцінками бізнесу, втрати бюджету від недоотриманих податків лише у перші місяці 2026 року становитимуть мільярди гривень, щоденні ж втрати сягатимуть понад 400 млн грн.

У засіданні робочої групи взяли участь, зокрема, голова фінансового комітету Данило Гетмантцев, замміністра фінансів Світлана Воробей, заступник міністра Мінцифри Зоряна Стецюк та інші.

За результатами обговорення сторони дійшли висновку: система не готова до повноцінного запуску з 1 січня 2026 року.