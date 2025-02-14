Бізнес закликає Держпродспоживслужбу припинити протиправні перевірки

Такі перевірки здебільшого відбуваються на підставі звернень фізичних осіб та без належного обґрунтування.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Наказом Міністерства охорони здоров’я України №522 деякі позапланові перевірки було виведено з-під чинного на період воєнного стану державного мораторію. З цього часу багато рішень Держпродспоживслужби за результатами позапланових перевірок були оскаржені у судовому порядку.

Через відсутність належного обґрунтування у скаргах фізичних осіб, суд не зміг встановити обставини порушень та шкоду, спричинену їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю чи безпеці держави. Як наслідок, судом була встановлена протиправність таких заходів Держпродспоживслужби, а накладені штрафи на компанії були визнані протиправними та скасовані.

Експерти Асоціації керуються також висновками, викладеними у постанові Верховного Суду від 20 січня 2025 року у справі №140/1046/24, якою суд встановив, що МОЗ, приймаючи Наказ №522, перевищило свої повноваження, та, як наслідок, перевірки Держпродспоживслужби та прийняті постанови за їх результатами, є незаконними.

Асоціація вважає за необхідне враховувати судову практику з цього питання та звертається до Голови Держпродспоживслужби та першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки України з пропозиціями:

Зупинити позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення, проведення яких було погоджено Держпродспоживслужбою.

Надалі проводити позапланові перевірки лише у виняткових випадках (за наявності конкретних обставин, що становлять загрозу правам, законним інтересам, життю та здоров’ю людини, захисту навколишнього природного середовища та забезпеченню безпеки держави чи виконанню міжнародних зобов’язань України) та виключно за індивідуальними рішеннями Міністерства охорони здоров’я України.

Європейська Бізнес Асоціація сподівається на врахування позиції та аргументів бізнесу в контексті проведення позапланових перевірок.