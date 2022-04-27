Бизнес возобновляется. Количество открытых магазинов выросло на 6% по сравнению с мартом

Результаты опроса Ассоциации ритейлеров Украины свидетельствуют, что ритейл постепенно возобновляет работу торговых точек. Так, на 56-й день военных действий количество работающих объектов ритейла в Украине составило 77% по сравнению с довоенным периодом. Это на 6% больше аналогичного показателя прошлого месяца. Соответственно, закрытыми по тем или иным причинам остаются 23% торговых объектов.

Общее количество работающих торговых объектов в Украине по состоянию на 21 апреля составило 11744 при общем количестве 15263 магазинов, работавших до начала войны. Положительную динамику в открытии торговых точек показали все сферы торговли, кроме продуктового ритейла. Это объясняется тем, что сети пока оптимизируют свою работу.

В других секторах ритейла фиксируется постепенное возобновление работы. Больше всего в апреле в относительном измерении возобновили работу сети сектора jewelry, 85% магазинов которых в марте была закрыта. Сейчас в сегменте работает 629 торговых точек против 194 в марте, что дало 33% положительной динамики.

Еще один сектор торговли показывает значительную динамику в возобновлении работы, но все еще остается с низким процентом открытых торговых точек относительно довоенного периода - розничная торговля одеждой и обувь: 234 открытых магазины в апреле против 142 открытых магазинов в марте.

Медленно возобновляется работа развлекательных центров, 87% которых не работало в марте, сейчас этот показатель несколько улучшился - до 72%.

Сектор торговли бытовой техникой и электроникой в марте имел 56% открытых торговых точек и постепенно нарастил их долю до 63% в апреле. Так, из 894 магазинов, которые работали до войны, сейчас действует 559.

В категории Non-food (товары для дома, химия, косметика) динамика открытия торговых точек составила 8%, сейчас работающими остаются 2155 торговых точек с 2652.

В опросе приняли участие 92 торговые компании, деятельность которых охватывает все сегменты рынка, включая food-ритейл, electronics, fashion, ювелирные изделия, строительные материалы, аптеки, ТЭК и др. Исследование было расширено по данным трех сетях в сегменте продуктового ритейла и в секторе техники и электроники.