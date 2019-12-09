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Бизнес требует конструктивной доработки изменений в Налоговый кодекс

Новости » Экономика     09.12.2019 - 09:54
Бизнес требует конструктивной доработки изменений в Налоговый кодекс
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Эксперты назвали положения проекта 1210, которые требуют пересмотра и доработки

Бизнес-сообщество, объединенное Союзом украинских предпринимателей, Европейской бизнес ассоциацией и Американской торговой палатой в Украине, призывает обеспечить максимально прозрачный, качественный и конструктивный процесс подготовки проекта закона №1210, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс ко второму чтению. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

"График дальнейшей работы над законопроєктом №1210 должен формироваться с учетом того, что бизнес-сообщество должно иметь достаточно времени для тщательной наработки предложений", - говорится в документе.

В частности, по мнению экспертов, нуждаются в пересмотре и доработке положения проекта закона №1210 по увеличению возможностей фискальных органов применять штрафные санкции, возможности продления продолжительности налоговых проверок, снятию ограничений на запрос информации налоговыми органами от бизнеса, выборочному существенному увеличению налоговой нагрузки на определенные отрасли, такие как горнодобывающая, металлургическая и табачная, масштабным изменениям правил трансфертного ценообразования и т. д.

Представители бизнес-сообщества предостерегают, что проект закона №1210 содержит большое количество предложений, принятие которых может привести к повышению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков, ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом.

"Призываем власть прислушаться к предложениям добросовестного бизнеса, который платит налоги и наполняет бюджет страны, и не препятствовать его деятельности путем поспешного принятия несбалансированных правил налогообложения", - говорится в заявлении.

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