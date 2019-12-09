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Бізнес вимагає конструктивного доопрацювання змін до Податкового кодексу

Новини » Економіка     09.12.2019 - 09:54
Бізнес вимагає конструктивного доопрацювання змін до Податкового кодексу
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Експерти назвали положення проекту 1210, які потребують перегляду та доопрацювання

Бізнес-спільнота, об’єднана Спілкою українських підприємців, Європейською бізнес асоціацією та Американською торговельною палатою в Україні, закликає забезпечити максимально прозорий, якісний та конструктивний процес підготовки проекту закону №1210, що передбачає зміни до Податкового кодексу до другого читання. Про це йдеться в спільній заяві організацій.

"Графік подальшої роботи над законопроєктом №1210 має формуватися з урахуванням того, що бізнес-спільнота повинна мати достатньо часу для ретельного напрацювання пропозицій", - йдеться в документі.

Зокрема, на думку експертів, потребують перегляду та доопрацювання положення проекту закону №1210 щодо збільшення можливостей фіскальних органів застосовувати штрафні санкції, можливостей продовження тривалості податкових перевірок, зняття обмежень на запит інформації податковими органами від бізнесу, вибіркове суттєве збільшення податкового навантаження на певні галузі, такі як гірничодобувна, металургійна та тютюнова, масштабні зміни до правил трансфертного ціноутворення тощо.

Представники бізнес-спільноти застерігають, що проект закону №1210 містить велику кількість пропозицій, ухвалення яких може призвести до підвищення фіскального тиску на сумлінних платників податків, погіршити інвестиційний клімат країни та негативно позначитись на розвитку економіки країни в цілому.

"Закликаємо владу дослухатись до пропозицій сумлінного бізнесу, який сплачує податки та наповнює бюджет країни, та не перешкоджати його діяльності шляхом поспішного прийняття незбалансованих правил оподаткування", - йдеться у заяві.

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