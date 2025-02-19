Бізнес-спільнота просить Зеленського ветувати новий закон про ліки

Представники бізнес та фармацевтичної спільноти звернулися до президента Володимира Зеленського щодо закону №11493 "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст звернення.
У документі висловлюють глибоку стурбованість наслідками, які може спричинити підписання закону, та направили главі держави пропозиції для реального зниження вартості ліків
Звернення підготували за результатами загальнонаціонального форуму "Фармапогляд-2025. Фармринок України в очікуванні революційних змін", що відбувся 13 лютого.
"Ми представляємо усі ланки обігу ліків в Україні — виробників лікарських засобів, імпортерів, дистриб'юторів та аптек, які кожного дня працюють для того, щоб забезпечити пацієнта необхідною фармакотерапією українського і міжнародного виробництва", — йдеться у зверненні.
За оцінками експертів, закон може призвести до суттєвих проблем у галузі. "Запропоновані норми не відповідають європейським та ринковим стандартам регулювання роботи фармацевтичного ринку та практикам країн ЄС, несуть не лише значні ризики зниження асортиментної і фізичної доступності ліків для населення, а й безпосередньо впливатимуть на привабливість сфери охорони здоров'я України для міжнародних інвесторів", - наголошується в документі.
У зверненні також підкреслюють, що “українські пацієнти можуть залишитися без необхідних ліків і мати суттєве погіршення здоров'я і якості життя".
Експерти прогнозують п'ять основних наслідків підписання закону в коротко- та середньостроковій перспективі:
Замість запропонованих у законі обмежень експерти пропонують конкретні шляхи реального зниження вартості ліків:
Звернення підписали:
"З огляду на критичність ситуації та істотні ризики дестабілізації і зниження доступності ліків для пацієнтів ми закликаємо Вас втрутитися у ситуацію, що склалася, та ветувати Закон України, повернувши його Верховній Раді України для розробки законотворцями пропозицій щодо чітких запобіжників для уникнення потенційного дефіциту ліків", – сказано в повідомленні.
Представники галузі закликають повернути закон до Верховної Ради "для розробки законотворцями пропозицій щодо чітких запобіжників для уникнення потенційного дефіциту ліків".
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