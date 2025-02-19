Бизнес-сообщество просит Зеленского ветировать новый закон о лекарствах

В документе выражают глубокую обеспокоенность последствиями, которые может повлечь за собой подписание закона, и направили главе государства предложения для реального снижения стоимости лекарств

Обращение подготовили по результатам общенационального форума "Фармапогляд-2025. Фармрынок Украины в ожидании революционных изменений", который состоялся 13 февраля.

"Мы представляем все звенья обращения лекарств в Украине - производителей лекарственных средств, импортеров, дистрибьюторов и аптек, которые каждый день работают для того, чтобы обеспечить пациента необходимой фармакотерапией украинского и международного производства", - говорится в обращении.

Ключевые риски

По оценкам экспертов, закон может привести к существенным проблемам в отрасли. "Предложенные нормы не соответствуют европейским и рыночным стандартам регулирования работы фармацевтического рынка и практикам стран ЕС, несут не только значительные риски снижения ассортиментной и физической доступности лекарств для населения, но и непосредственно будут влиять на привлекательность сферы здравоохранения Украины для международных инвесторов", - отмечается в документе.

В обращении также подчеркивают, что "украинские пациенты могут остаться без необходимых лекарств и иметь существенное ухудшение здоровья и качества жизни".

Эксперты прогнозируют пять основных последствий подписания закона в кратко- и среднесрочной перспективе:

Существенные нарушения в работе фармацевтического рынка как следствие административно-командных методов регулирования рынка. За всю историю нашей страны примеры таких подходов ни разу не были эффективными, приводя к возникновению дефицита и росту цен. "Простые" административные решения не предусматривают их эффективности для жизни людей. Зато вред от их внедрения не требует доказательств.

Искусственное вытеснение с рынка эффективных и безопасных лекарственных средств. Закон Украины, содержащий требование о ценообразовании на базе цены лекарств в ряде референтных стран, которые еще не определены, без учета степени возмещения лекарств за государственный счет, что является обычной практикой в странах - членах ЕС, сделает невозможным доступ, в частности, к оригинальным препаратам и препаратам с доказанной биоэквивалентностью, которые соответствуют стандартам доказательной медицины и современным рекомендациям ведущих медицинских сообществ.

Ограничение физической доступности лекарственных средств. Ограничение доступа на рынок лекарств по ценовым параметрам и ограничения рыночных отношений в системе дистрибуции лекарств не приведут к снижению цен на лекарства, а снизят их физическую доступность для пациентов по всей стране.

Пересмотр решений международных компаний-производителей и других международных инвесторов в сферу здравоохранения относительно объемов предоставления дальнейшей поддержки. Констатируем, что сейчас производители лекарственных средств внедряют ряд социальных проектов в сфере здравоохранения, воплощают гуманитарные инициативы, инвестируют в клинические исследования...

Методы регулирования фармацевтического рынка в Украине противоречат процедурам Европейского Союза - Regulatory Impact Assessment (RIA) - которая является стандартной процедурой оценки регуляторного воздействия перед принятием новых правил или ограничений."

Вместо предложенных в законе ограничений эксперты предлагают конкретные пути реального снижения стоимости лекарств:

Расширение существующей программы реимбурсации "Доступные лекарства", которая является частью Программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. В частности, необходимо дальнейшее развитие схемы копеймента с определением лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, на основе оценки медицинских технологий (ОМТ) и с учетом приоритетных терапевтических направлений.

Продолжение применения механизма договоров управляемого доступа, что позволяет достичь оптимального решения по цене лекарственных средств при условии сохранения ее конфиденциальности.

Обращение подписали:

Евгений Кунда, СЕО Proxima Research International

Владимир Редько, исполнительный директор Ассоциации производителей инновационных лекарств

Владимир Игнатов, исполнительный директор Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей

Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации

Татьяна Котляр, председатель Всеукраинского фармацевтического союза "ФАРМУКРАИНА"

Ирина Суворова, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины

Олег Климов, председатель правления Всеукраинской фармацевтической палаты

"Учитывая критичность ситуации и существенные риски дестабилизации и снижения доступности лекарств для пациентов мы призываем Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и ветировать Закон Украины, вернув его Верховной Раде Украины для разработки законодателями предложений по четким предохранителям во избежание потенциального дефицита лекарств", - сказано в сообщении.

Представители отрасли призывают вернуть закон в Верховную Раду "для разработки законодателями предложений по четким предохранителям во избежание потенциального дефицита лекарств".