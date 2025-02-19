Бизнес-сообщество просит Зеленского ветировать новый закон о лекарствах

Представители бизнес и фармацевтического сообщества обратились к президенту Владимиру Зеленскому относительно закона №11493 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно особенностей государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст обращения.
В документе выражают глубокую обеспокоенность последствиями, которые может повлечь за собой подписание закона, и направили главе государства предложения для реального снижения стоимости лекарств
Обращение подготовили по результатам общенационального форума "Фармапогляд-2025. Фармрынок Украины в ожидании революционных изменений", который состоялся 13 февраля.
"Мы представляем все звенья обращения лекарств в Украине - производителей лекарственных средств, импортеров, дистрибьюторов и аптек, которые каждый день работают для того, чтобы обеспечить пациента необходимой фармакотерапией украинского и международного производства", - говорится в обращении.
По оценкам экспертов, закон может привести к существенным проблемам в отрасли. "Предложенные нормы не соответствуют европейским и рыночным стандартам регулирования работы фармацевтического рынка и практикам стран ЕС, несут не только значительные риски снижения ассортиментной и физической доступности лекарств для населения, но и непосредственно будут влиять на привлекательность сферы здравоохранения Украины для международных инвесторов", - отмечается в документе.
В обращении также подчеркивают, что "украинские пациенты могут остаться без необходимых лекарств и иметь существенное ухудшение здоровья и качества жизни".
Эксперты прогнозируют пять основных последствий подписания закона в кратко- и среднесрочной перспективе:
Вместо предложенных в законе ограничений эксперты предлагают конкретные пути реального снижения стоимости лекарств:
Обращение подписали:
"Учитывая критичность ситуации и существенные риски дестабилизации и снижения доступности лекарств для пациентов мы призываем Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и ветировать Закон Украины, вернув его Верховной Раде Украины для разработки законодателями предложений по четким предохранителям во избежание потенциального дефицита лекарств", - сказано в сообщении.
Представители отрасли призывают вернуть закон в Верховную Раду "для разработки законодателями предложений по четким предохранителям во избежание потенциального дефицита лекарств".
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