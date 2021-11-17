Бизнес призывает Раду не саботировать реформы в сфере промышленного загрязнения и экоконтроля, - ЕВА

ЕВА напомнила, что 17 ноября, в среду, экологический комитет ВРУ планирует рассмотреть ряд законопроектов в сфере регулирования промышленного загрязнения: законопроекты №5339 по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, №6004 об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения и альтернативные №6004- №6004-2.

Как сказано в заявлении ЕВА, не все из указанных документов одинаково полезны для страны. Так, в частности, законопроект №5339, принятый в первом чтении 15 июля, до второго чтения доработали, и теперь он содержит значительные коррупционные риски. В частности, обязанность для бизнеса устанавливать автоматизированные системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ, хотя нет определенного порядка их установки. А также - введение ответственности за недопуск к проведению проверок представителей Госэкоинспекции, что фактически нивелирует гарантированное действующим законодательством право предприятий не допускать инспекторов по ряду причин.

"Что касается законопроекта №6004, то он почти полностью дублирует трижды проваленный народными депутатами законопроект №4167, который содержал выборочную имплементацию положений Директивы 2010/75/ЕС, нереалистичные сроки перехода на новые амбициозные экологические стандарты без учета европейского опыта, а также основную проблему, которая ставит под удар реализацию всей реформы, - отсутствие доступа к финансированию, что было предпосылкой успешной реализации реформы в международной среде", - отмечают в ЕВА.

Структурно и концептуально похож на проект альтернативный №6004-2: он хоть и содержит некоторые положительные новации, учитывающие замечания бизнеса, имеет и ряд замечаний, не соответствующих европейскому регулированию и возможностям отечественных предприятий. Среди них - ограниченный до семи лет срок для перехода на НДТМ и отсутствие переходного периода для некоторых отраслей.

"Создается впечатление, что реформу промышленного загрязнения и экологического контроля, пытаются открыто саботировать. Мы больше года работали с народными депутатами и представителями правительства, объясняли, как наименее безболезненно для отечественной промышленности можно перейти на европейские экологические стандарты, и в альтернативных законопроектах №6004-1 и частично в №6004-2 нас наконец-то услышали. Но поддержав законопроект №5339, Украина не только поставит под угрозу выполнение евроинтеграционных обязательств в части защиты окружающей среды и достижения экологических стандартов ЕС, но и потеряет как минимум 20 млрд евро инвестиций для экомодернизации промышленных предприятий и создаст предпосылки для появления новых коррупционных рисков", - заявила координатор комитета по промышленной экологии и устойчивому развитию ЕВА Ольга Бойко.

Ассоциация призывает народных депутатов отклонить законопроект №5339 и сконцентрироваться на профильной инициативе - №6004-1.

"Более-менее сбалансированным выглядит законопроект №6004-1, который учитывает большинство предложений бизнеса. В нем уточнен порядок проведения внеочередной проверки, предоставлен исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении отступления, предоставлены полномочия определять экономическую целесообразность внедрения НДТМ и порядка осуществления мониторинга выбросов, а также предусмотрена возможность разработки переходного плана для некоторых предприятий и т.д.", - подчеркивают в ЕВА.