Бизнес призывает Раду доработать законопроект о разрешениях на выбросы

Так, бизнес предлагает при доработке учесть предложения альтернативного законопроекта №4167-1. Ассоциация отмечает, что в текущей версии законопроекта остались без изменений следующие положения:

двоякая трактовка и дублирование сроков (загрязнение/выброс);

регулирование видов деятельности, для которых отсутствуют европейские выводы наилучших доступных технологий и методов (подземные горные работы и открытая добыча полезных ископаемых);

недостаточный адаптационный период для внедрения новой разрешительной системы;

отсутствие переходного периода для видов деятельности в категории "энергетика" и связи с Национальным планом сокращения выбросов (НПСВ);

возможность разрешительного органа (Минприроды) самостоятельно приостанавливать или аннулировать интегрированное разрешение без решения суда, что создает благоприятные предпосылки для коррупции.

Стоит отметить, что комитет Верховной рады по экологической политике и природопользованию рассмотрит законопроект №4167 уже завтра.

Координатор комитета промышленной экологии и устойчивого развития ЕБА Ольга Бойко считает, что на реализацию данного законопроекта уйдет не менее $10 млрд, и учитывая нехватку инвестиций предприятиям нужно предоставить интегрированные разрешения.

"В свое время, значительная часть промышленных предприятий Восточной Европы, несмотря на дотации и льготную налоговую политику ЕС, не смогли адаптироваться к новым требованиям и вынуждены были прекратить свою деятельность. За 2020 год капитальные инвестиции в украинскую промышленность сократились на 43% и эта негативная тенденция будет продолжаться. Именно поэтому целесообразно будет предоставить возможность предприятиям перейти на интегрированные разрешения по мере окончания срока действия текущих разрешительных документов", - резюмировала Бойко.

Таким образом, ЕБА призывает Раду доработать следующие положения законопроекта №4167: