Бізнес закликає Раду доопрацювати законопроект про дозволи на викиди

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликає Верховну раду доопрацювати законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення".
Про це йдеться в повідомленні на сайті асоціації.
Так, бізнес пропонує при доопрацюванні врахувати пропозиції альтернативного законопроекту №4167-1. Асоціація відзначає, що в поточній версії законопроекту залишилися без змін наступні положення:
двояке трактування і дублювання термінів (забруднення/викид);
Варто зазначити, що комітет Верховної ради з екологічної політики і природокористування розгляне законопроект №4167 вже завтра.
Координатор комітету промислової екології і сталого розвитку ЄБА Ольга Бойко вважає, що на реалізацію даного законопроекту піде не менше $10 млрд, і з огляду на брак інвестицій підприємствам потрібно надати інтегровані дозволи.
"У свій час, значна частина промислових підприємств Східної Європи, попри дотації та пільгову податкову політику ЄС, не змогли адаптуватися до нових вимог і змушені були припинити свою діяльність. За 2020 рік капітальні інвестиції в українську промисловість скоротилися на 43% і ця негативна тенденція буде продовжуватися. Саме тому доцільно буде надати можливість підприємствам перейти на інтегровані дозволи у міру закінчення терміну дії поточних дозвільних документів", - резюмувала Бойко.
Таким чином, ЄБА закликає Раду доопрацювати наступні положення законопроекту №4167:
Нагадаємо, що в листопаді комітет Ради з екологічної політики і природокористування рекомендував прийняти за основу законопроект №4167.
Документ передбачає впровадження системи контролю промислового забруднення в рамках проекту "Найкращі доступні технології та методи керування для України", який реалізується за підтримки Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) за дорученням уряду Німеччини.
Законопроект пропонує запровадити інтегрований дозвіл на викиди забруднюючих речовин для підприємств, які є забруднювачами навколишнього середовища.
Доопрацювати законопроект №4167 закликає також ВП "Укрметалургпром". З аналогічним закликом виступила і Федерація роботодавців України.