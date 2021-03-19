Бизнес призывает парламент снизить комиссию на безналичные расчеты

Он убежден, что тарифы на обслуживание карточных платежей должны быть снижены.

"В цене каждого товара, проданного в Украине, заложены 1,8-3% банковской комиссии, которые бизнес должен платить банкам за проведение оплат картами. Что означают эти проценты? Это означает, что наш потребитель должен платить больше, а мы становимся менее конкурентными по сравнению с глобальными игроками. Ведь любые поставщики из ЕС, а также всем известные Amazon или Alibaba, платят своим банкам 0,2-0,5%", - написал предприниматель.

Он отметил, что интернет-магазин Rozetka тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за карточные расчеты.

"Чтобы вы легче представили себе эти 2% за оплату картами - скажу, что на аренду 90 магазинов ROZETKA, всех складов и всех наших офисов мы ежегодно тратим меньше, чем на банковскую комиссию. Или другой пример: чистая прибыль крупнейшей торговой компании в мире, Walmart составляет примерно 2,8% от оборота. При этом у нас только за обслуживание платежей берут до 3%. И, если для крупного бизнеса это трудно, то для малого или начинающего предпринимателя - это вообще непосильная ноша", - уверен предприниматель.

Чечеткин призвал депутатов реально поддержать бизнес и ограничить законодательно тарифы на карточные расчеты.

"Я глубоко убежден, что мир и Украина особенно, держится на предпринимателях. Мы редко просим о помощи, в основном просим просто не мешать. Но в этой ситуации мы бессильны. В Верховную Раду был подан законопроект №4364, который, помимо прочего, предлагает законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг. Мы надеемся, что он будет принят. Что голос даже не бизнеса, а голос здравого смысла будет услышан", - резюмировал соучредитель Rozetka.