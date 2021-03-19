Бізнес закликає парламент знизити комісію на безготівкові розрахунки

Він переконаний, тарифи на обслуговування карткових платежів мають бути знижені.

"У ціні кожного товару, проданого в Україні, закладені 1,8-3% банківської комісії, які кожен бізнес повинен платити банкам за проведення оплат картами. Що означають ці відсотки? Це означає, що наш споживач повинен платити більше, а ми менш конкурентні в порівнянні з глобальними гравцями. Адже будь-які постачальники з ЄС, а також всім відомі Amazon або Alibaba, платять своїм банкам 0,2-0,5%", - написав підприємець.

За його словами, що інтернет-магазин Rozetka витрачає менше грошей на оренду і обслуговування всіх своїх офісів, магазинів та складських приміщень, ніж віддає банкам за карткові розрахунки.

"Щоб ви легше уявили собі ці 2% за оплату картами - скажу, що на оренду 90 магазинів ROZETKA, всіх складів і всіх наших офісів ми щорічно витрачаємо менше, ніж на банківську комісію. Або інший приклад: чистий прибуток найбільшої торгової компанії у світі, Walmart складає приблизно 2,8% від обороту. При цьому у нас тільки за обслуговування платежів беруть до 3%. І, якщо для великого бізнесу це важко, то для малого або підприємця-початківця - це взагалі непосильна ноша", - впевнений підприємець.

Чечоткін закликав депутатів реально підтримати бізнес і обмежити законодавчо тарифи на карткові розрахунки.

"Я глибоко переконаний, що світ і Україна особливо, тримається на підприємцях. Ми зрідка просимо про допомогу, в основному просимо просто не заважати. Але в цій ситуації ми безсилі. До Верховної Ради був поданий законопроект №4364, який, крім іншого, пропонує законодавчо обмежити розмір комісії за еквайринг. Ми сподіваємося, що він буде прийнятий. Що голос навіть не бізнесу, а голос здорового глузду буде почутий", - підсумував співзасновник Rozetka.