Бизнес призвал не допустить неконтролируемый рост цен на табачные изделия, - EBA

Как известно, в настоящее время профильным комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ко второму чтению готовится проект закона о взимании единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения №7233.

Законопроектом предлагается дополнить статью 18 ЗУ "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего" положением, которое касается осуществления контроля за максимальными розничными ценами на табачные изделия при их розничной реализации.

"Так, предлагается ввести, временно, на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного состояния в Украине останавливается применения ответственности за розничную торговлю табачными изделиями по ценам выше минимально-розничных на табачные изделия, установленных производителями или импортерами, увеличенными на суммы акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть", - говорится на сайте EBA.

Другими словами, принятием этой нормы будет разрешено бесконтрольное повышение цены на табачные изделия, что даст возможность недобросовестному бизнесу получать дополнительные доходы во время войны и, фактически, будет происходить искажения конкурентной среды, убеждены в ассоциации.

"Более того, неконтролируемый рост цен на табачные изделия приведет к дальнейшему росту объемов нелегальной торговли ими и, как следствие, к бюджетным потерям из-за недополучения акцизного и других налогов. Европейская бизнес ассоциация выступает против таких законодательных изменений и обращается к депутатам с просьбой исключить из проекта закона №7233 соответствующее предложение к статье 18. Ведь такие инициативы являются недопустимыми - как для прозрачного бизнеса страны, так и для населения", - резюмировали в EBA.