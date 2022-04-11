ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бизнес призвал не допустить неконтролируемый рост цен на табачные изделия, - EBA

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 20:01
Бизнес призвал не допустить неконтролируемый рост цен на табачные изделия, - EBA Фото: бизнес призвал не допустить неконтролируемый рост цен на табачные изделия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Бизнес призывает парламент не допустить неконтролируемый рост цен на табачные изделия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской бизнес ассоциации (EBA).

Как известно, в настоящее время профильным комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ко второму чтению готовится проект закона о взимании единого взноса и учета спирта этилового денатурированного и продукции химического и технического назначения №7233.

Законопроектом предлагается дополнить статью 18 ЗУ "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего" положением, которое касается осуществления контроля за максимальными розничными ценами на табачные изделия при их розничной реализации.

"Так, предлагается ввести, временно, на период до прекращения или отмены военного, чрезвычайного состояния в Украине останавливается применения ответственности за розничную торговлю табачными изделиями по ценам выше минимально-розничных на табачные изделия, установленных производителями или импортерами, увеличенными на суммы акцизного налога с реализации через розничную торговую сеть", - говорится на сайте EBA.

Другими словами, принятием этой нормы будет разрешено бесконтрольное повышение цены на табачные изделия, что даст возможность недобросовестному бизнесу получать дополнительные доходы во время войны и, фактически, будет происходить искажения конкурентной среды, убеждены в ассоциации.

"Более того, неконтролируемый рост цен на табачные изделия приведет к дальнейшему росту объемов нелегальной торговли ими и, как следствие, к бюджетным потерям из-за недополучения акцизного и других налогов. Европейская бизнес ассоциация выступает против таких законодательных изменений и обращается к депутатам с просьбой исключить из проекта закона №7233 соответствующее предложение к статье 18. Ведь такие инициативы являются недопустимыми - как для прозрачного бизнеса страны, так и для населения", - резюмировали в EBA.

Читайте РБК-Украина в Google News
бизнес Европейская бизнес ассоциация
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Под знаком Украины. Сможет ли Макрон снова победить Ле Пен на выборах во Франции