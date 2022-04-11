Бізнес закликав не допустити неконтрольоване зростання цін на тютюнові вироби, - EBA

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської бізнес асоціації (EBA).

Як відомо, наразі профільним комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики до другого читання готується проект закону щодо справляння єдиного внеску та обліку спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення №7233.

Законопроектом пропонується доповнити статтю 18 ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" положенням, що стосується здійснення контролю за максимальними роздрібними цінами на тютюнові вироби при їх роздрібній реалізації.

"Так, пропонується запровадити, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Україні зупиняється застосування відповідальності за роздрібну торгівлю тютюновими виробами за цінами, вищими від мінімально-роздрібних на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами, збільшеними на суми акцизного податку з реалізації через роздрібну торговельну мережу", - йдеться на сайті EBA.

Іншими словами, прийняттям цієї норми буде дозволено безконтрольне підвищення ціни на тютюнові вироби, що дасть змогу несумлінному бізнесу отримувати додаткові прибутки під час війни та, фактично, відбуватиметься викривлення конкурентного середовища, переконані в асоціації.

"Більш того, неконтрольоване зростання цін на тютюнові вироби призведе до подальшого зростання обсягів нелегальної торгівлі ними й, як наслідок, до бюджетних втрат через недоотримання акцизного та інших податків. Європейська бізнес асоціація виступає проти таких законодавчих змін і звертається до депутатів із проханням виключити із проекту закону №7233 відповідну пропозицію до статті 18. Адже такі ініціативи є недопустимими - як для прозорого бізнесу країни, так і для населення", - резюмували в EBA.