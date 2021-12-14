Бизнес призвал больше не откладывать сроки старта РРО

Так, по мнению руководителя налогово-юридической практики Ernst&Young в Украине Владимира Котенко, власти нужно было бы сосредоточиться на мероприятиях по уменьшению уровня теневой экономики, которая только по официальным данным превышает 30%, а на самом деле значительно больше. При том, что в развитых странах этот уровень не выше 10-17%.

Все участники форума единогласно согласны в том, что для борьбы с нелегальным товарооборотом и контрабандой эффективным инструментом станет именно фискализация.

"С точки зрения фискализации мы должны поблагодарить государство, что эти решения были приняты. Два года назад власти дали возможность применять программные регистраторы расчетных операций. Наша компания перешла на ПРРО за полгода. С каждого ПРРО мы в год экономим до 5 тыс. грн с каждой кассы. Штрафов нет, книг нет, есть только один штраф - в случае невыдачи фискального чека. И мы должны говорить государству, что фискализация это хорошо. Мы, как представители легального прозрачного бизнеса, за фискализацию", - отметил Сергей Бадритдинов, директор "Интертоп", заместитель председателя Комитета розничной торговли ЕБА.

По подсчетам организаторов Форума в 2021 году только от 6 индустрий государственный бюджет недополучил 155 млрд грн - такие последствия от существования теневого рынка одежды и обуви, горючего, алкоголя и спирта, табачных изделий, бытовой электротехники, ювелирных изделий.

Михаил Котовенко, финансовый директор компании Groupe SEB отметил, что фискализация, особенно в интернет-магазинах, снизит спрос на нелегальный товар. Требуется контроль за продавцами, идентификация интернет-магазинов и обязательная выдача чеков.

"Контроль только на одной таможне не решит все проблемы, если будет спрос на нелегальный товар внутри страны, всегда найдутся щели, чтобы завести его в Украину", - отметил Котовенко.

Кроме того, как говорит Сергей Бадритдинов, директор "Интертоп" государство должно дать обществу рычаги влияния на торговцев нелегальным товаром.

"Год назад фискализацию отсрочили, а закон о кэшбеке, мягко говоря похоронили. Но государство должно стимулировать общество к контролю за выдачей чеков. Например, в Казахстане есть лотерея, и все знают, что требуя фискальный чек есть возможность выиграть автомобиль. Нам нужно с нового года вводить фискализацию, без всяких квадратных метров и через определенное время проверять исполнение", - резюмировал Бадритдинов.