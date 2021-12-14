Бізнес закликав більше не відтерміновувати строки старту РРО

Так, на думку керівника податково-юридичної практики Ernst&Young в Україні Володимира Котенка, владі треба було б зосередитись на заходах для зменшення рівня тіньової економіки, яка лише за офіційними даними перевищує 30%, а насправді є значно більшою. При тому, що в розвинених країнах цей рівень не вищий 10-17%.

Всі учасники форуму одностайно згодні в тому, що на шляху боротьби з нелегальним товарообігом та контрабандою ефективним інструментом стане саме фіскалізація.

"З точки зору фіскалізації ми повинні подякувати державі, що ці рішення були прийняті. Два роки тому влада дали можливість застосовувати програмні реєстратори розрахункових операцій. Наша компанія перейшла на ПРРО за півроку. З кожного ПРРО ми в рік економимо до 5 тис. грн з кожної каси. Штрафів немає, книг немає, є лише один штраф - у разі невидачі фіскального чеку. І ми повинні казати державі, що фіскалізація це добре. Ми, як представники легального прозорого бізнесу, за фіскалізацію", - зазначив Сергій Бадрітдінов, директор "Інтертоп", заступник голови Комітету роздрібної торгівлі ЄБА.

За підрахунками організаторів Форуму у 2021 році тільки від 6 індустрій державний бюджет недоотримав 155 млрд грн - такі наслідки від існування тіньового ринку одягу та взуття, пального, алкоголю та спирту, тютюнових виробів, побутової електротехніки, ювелірних виробів.

Михайло Котовенко, фінансовий директор компанії Groupe SEB зауважив, що фіскалізація, особливо в інтернет-магазинах знизить попит на нелегальний товар. Потрібен контроль за продавцями, ідентифікація інтернет-магазинів та обов'язкова видача чеків.

"Контроль лише на одній митниці не вирішить всі проблеми, якщо буде попит на нелегальний товар всередині країни, завжди знайдуться шпарини, щоб завести його в Україну",- зазначив Котовенко.

Крім того, як каже Сергій Бадрітдінов, директор "Інтертоп" держава повинна дати суспільству важелі впливу на торговців нелегальним товаром.

"Рік тому фіскалізацію відтермінували, а закон про кешбек, м'яко кажучи поховали. Але держава повинна стимулювати суспільство до контролю за видачею чеків. Наприклад, в Казахстані є лотерея, і всі знають, що вимагаючи фіскальний чек є можливість виграти автомобіль. Нам потрібно з нового року вводити фіскалізацію, без всяких квадратних метрів і через певний час перевіряти виконання", - резюмував Сергій.