Бізнес повинен мати податкові стимули у разі купівлі зеленої електроенергії, - експерт

За його словами, на нещодавньому першому аукціоні було продано трохи більше половини ГП від заявленого обсягу в 50 тисяч МВт-год, що є наслідком низького інтересу до цього інструменту з боку бізнесу.

"Невизнання українських ГП автоматично знижує інтерес до них на внутрішньому ринку. Для чого експортерам продукції з України купувати ГП для виробництва власної продукції, якщо вони залишатимуться невизнаними в ЄС? Це банально не даватиме вигід таким експортерам", - розповів Прокіп.

Він повідомив, що бізнес, який спрямований на внутрішній ринок, також не має стимулів для купівлі гарантій походження.

"А їх (стимули – ред.) можна створити змінивши податкове законодавство. Наприклад, обсяг придбаних ГП зменшує базу оподаткування викидів оксиду вуглецю", - вважає експерт.

На його думку, в уряду можуть виникнути питання, що така ініціатива потенційно скоротить надходження від цього екологічного податку. Однак експерт нагадує, що податок на викиди СО2 в Україні один із найнижчих в Європі, і рано чи пізно доведеться його підвищувати.

"Тож чому це не підв’язати до формування ринку гарантій походження, що буде додатково стимулювати розвиток відновлюваної енергетики?", - каже Прокіп.



Він також додав, що в умовах дефіциту потужностей в енергосистемі, зумовленого російськими обстрілами, потрібно створювати додаткові стимули для будівництва нової генерації. І розвиток ринку гарантій походження електроенергії з ВДЕ може стати вагомим інструментом у цьому.



Раніше повідомлялося, що ДП "Гарантований покупець" прогнозує низький попит на купівлю гарантій походження на електроенергію з відновлюваних джерел через відсутність економічних стимулів для бізнесу і тому пропонує впровадити податкові стимулювання для вирішення цієї проблеми.

На думку директора держпідприємства, варто опрацювати питання внесення змін в законодавство для того, щоб обсяг нарахованих зобов’язань за екоподатком можна було зменшувати для підприємств, які купують зелену електроенергію і підтверджують її гарантіями походження.