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Бізнес повинен мати податкові стимули у разі купівлі зеленої електроенергії, - експерт

Фото: бізнес повинен мати податкові стимули у разі купівлі зеленої електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

В Україні спостерігається не високий попит на купівлю гарантій походження електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) і тому держава має запровадити податкові стимули для споживачів електроенергії, щоб це розвивало ринок гарантій та допомагало розбудовувати зелену генерацію.

Про це заявив Андріан Прокіп, експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, на нещодавньому першому аукціоні було продано трохи більше половини ГП від заявленого обсягу в 50 тисяч МВт-год, що є наслідком низького інтересу до цього інструменту з боку бізнесу. 

"Невизнання українських ГП автоматично знижує інтерес до них на внутрішньому ринку. Для чого експортерам продукції з України купувати ГП для виробництва власної продукції, якщо вони залишатимуться невизнаними в ЄС? Це банально не даватиме вигід таким експортерам", - розповів Прокіп. 

Він повідомив, що бізнес, який спрямований на внутрішній ринок, також не має стимулів для купівлі гарантій походження. 

"А їх (стимули – ред.) можна створити змінивши податкове законодавство. Наприклад, обсяг придбаних ГП зменшує базу оподаткування викидів оксиду вуглецю", - вважає експерт. 

На його думку, в уряду можуть виникнути питання, що така ініціатива потенційно скоротить надходження від цього екологічного податку. Однак експерт нагадує, що податок на викиди СО2 в Україні один із найнижчих в Європі, і рано чи пізно доведеться його підвищувати.  

"Тож чому це не підв’язати до формування ринку гарантій походження, що буде додатково стимулювати розвиток відновлюваної енергетики?", - каже Прокіп. 


Він також додав, що в умовах дефіциту потужностей в енергосистемі, зумовленого російськими обстрілами, потрібно створювати додаткові стимули для будівництва нової генерації. І розвиток ринку гарантій походження електроенергії з ВДЕ може стати вагомим інструментом у цьому. 
 
Раніше повідомлялося, що ДП "Гарантований покупець" прогнозує низький попит на купівлю гарантій походження на електроенергію з відновлюваних джерел через відсутність економічних стимулів для бізнесу і тому пропонує впровадити податкові стимулювання для вирішення цієї проблеми. 

На думку директора держпідприємства, варто опрацювати питання внесення змін в законодавство для того, щоб обсяг нарахованих зобов’язань за екоподатком можна було зменшувати для підприємств, які купують зелену електроенергію і підтверджують її гарантіями походження.

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Електроенергія