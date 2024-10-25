Бизнес должен иметь налоговые стимулы при покупке зеленой электроэнергии, - эксперт

По его словам, на недавнем первом аукционе было продано чуть больше половины ГП от заявленного объема в 50 тысяч МВт-ч, что является следствием низкого интереса к этому инструменту со стороны бизнеса.

"Непризнание украинских ГП автоматически снижает интерес к ним на внутреннем рынке. Для чего экспортерам продукции из Украины покупать ГП для производства собственной продукции, если они будут оставаться непризнанными в ЕС? Это банально не будет давать выгод таким экспортерам", - рассказал Прокоп.

Он сообщил, что бизнес, направленный на внутренний рынок, также не имеет стимулов для покупки гарантий происхождения.

"А их (стимулы – ред.) можно создать изменив налоговое законодательство. Например, объем приобретенных ГП уменьшает налогооблагаемую базу выбросов оксида углерода", - считает эксперт.

По его мнению, у правительства могут возникнуть вопросы, что такая инициатива потенциально сократит поступление от этого экологического налога. Однако эксперт напоминает, что налог на выбросы СО2 в Украине один из самых низких в Европе и рано или поздно придется его повышать.

"Так почему это не подвязать к формированию рынка гарантий происхождения, что будет дополнительно стимулировать развитие возобновляемой энергетики?", - говорит Прокоп.

Он также добавил, что в условиях дефицита мощностей в энергосистеме, обусловленного российскими обстрелами, нужно создавать дополнительные стимулы для строительства нового поколения. И развитие рынка гарантий происхождения электроэнергии из ВИЭ может стать весомым инструментом в этом.



Ранее сообщалось, что ГП "Гарантированный покупатель" прогнозирует низкий спрос на покупку гарантий происхождения на электроэнергию из возобновляемых источников из-за отсутствия экономических стимулов для бизнеса и предлагает ввести налоговые стимулирования для решения этой проблемы.

По мнению директора госпредприятия, стоит проработать вопрос о внесении изменений в законодательство для того, чтобы объем начисленных обязательств по эконалогу можно было уменьшать для предприятий, которые покупают зеленую электроэнергию и подтверждают ее гарантиями происхождения.