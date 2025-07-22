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Бізнес потребує подальшої валютної лібералізації для підтримки економіки під час війни, - економіст

Фото: бізнес потребує подальшої валютної лібералізації для підтримки економіки під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Українській економіці необхідне не лише поступове пом’якшення валютних обмежень, але й переосмислення підходів до коштів, сконцентрованих на Єдиному казначейському рахунку (ЄКР).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого економіст Ukraine Economic Outlook Михайла Кухара.

За словами економіста, залишок коштів на ЄКР є індикатором фінансової ситуації в країні. Станом на сьогодні він становить 340 млрд грн - рекордний показник, що відповідає півтора місяцям податкових і неподаткових надходжень до бюджету.

"Це - безпрецедентний запас коштів, неймовірний навіть для мирного часу, не кажучи вже про війну, коли екстраординарні незаплановані видатки виникають ледь не щомісяця", - зазначив Кухар.

Водночас він наголосив, що ці кошти - ресурси, сплачені підприємствами у вигляді податків, які вже вилучені з економічного обороту, але ще не використані державою. 

"Залишок на ЄКР - це кошти тимчасово вилучені не лише з економічного обороту, але і з банківської системи України", - зауважив експерт.

Нагадаємо, меморандум України з МВФ передбачає поступову валютну лібералізацію в міру стабілізації фінансової системи та посилення макроекономічної стійкості.

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