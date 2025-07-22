Бізнес потребує подальшої валютної лібералізації для підтримки економіки під час війни, - економіст

За словами економіста, залишок коштів на ЄКР є індикатором фінансової ситуації в країні. Станом на сьогодні він становить 340 млрд грн - рекордний показник, що відповідає півтора місяцям податкових і неподаткових надходжень до бюджету.

"Це - безпрецедентний запас коштів, неймовірний навіть для мирного часу, не кажучи вже про війну, коли екстраординарні незаплановані видатки виникають ледь не щомісяця", - зазначив Кухар.

Водночас він наголосив, що ці кошти - ресурси, сплачені підприємствами у вигляді податків, які вже вилучені з економічного обороту, але ще не використані державою.

"Залишок на ЄКР - це кошти тимчасово вилучені не лише з економічного обороту, але і з банківської системи України", - зауважив експерт.

Нагадаємо, меморандум України з МВФ передбачає поступову валютну лібералізацію в міру стабілізації фінансової системи та посилення макроекономічної стійкості.