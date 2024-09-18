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Бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень, - ЕВА

Середа 18 вересня 2024 14:50
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Бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень, - ЕВА Фото: бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Український бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень, а також вважає актуальним питання оплати імпортних товарів та послуг, постачання яких було здійснено до 23 лютого 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація.

Для 51% компаній, які взяли участь в опитуванні, є актуальним питання виплати позик, що зараз не дозволені Національним банком. 25% респондентів вважають актуальним і питання оплати за імпортні товари й послуги, постачання яких було здійснено до 23 лютого 2021 року.

Загалом однією з найбільш актуальних потреб бізнесу, на думку 79% респондентів, є купівля іноземної валюти для виконання зобов’язань незалежно від наявності у компанії валюти.

Водночас для 69% опитаних компаній лишається актуальною потреба у виплаті дивідендів нерезидентам за період до 2024 року, попри те, що Нацбанк уже дозволив виплату дивідендів, нарахованих за 2024 рік у межах встановленого ліміту – 1 млн євро на місяць.

Раніше повідомлялося, що меморандум з МВФ передбачає подальшу валютну лібералізацію в Україні.

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