Бізнес потребує подальшого пом’якшення валютних обмежень, - ЕВА

Для 51% компаній, які взяли участь в опитуванні, є актуальним питання виплати позик, що зараз не дозволені Національним банком. 25% респондентів вважають актуальним і питання оплати за імпортні товари й послуги, постачання яких було здійснено до 23 лютого 2021 року.



Загалом однією з найбільш актуальних потреб бізнесу, на думку 79% респондентів, є купівля іноземної валюти для виконання зобов’язань незалежно від наявності у компанії валюти.



Водночас для 69% опитаних компаній лишається актуальною потреба у виплаті дивідендів нерезидентам за період до 2024 року, попри те, що Нацбанк уже дозволив виплату дивідендів, нарахованих за 2024 рік у межах встановленого ліміту – 1 млн євро на місяць.



Раніше повідомлялося, що меморандум з МВФ передбачає подальшу валютну лібералізацію в Україні.