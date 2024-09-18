Бизнес нуждается в дальнейшем смягчении валютных ограничений, - ЕВА

Для 51% компаний, принявших участие в опросе, актуален вопрос выплаты ссуд, которые сейчас не разрешены Национальным банком. 25% респондентов считают актуальным и вопрос оплаты за импортные товары и услуги, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.



В общей сложности одной из наиболее актуальных потребностей бизнеса, по мнению 79% респондентов, является покупка иностранной валюты для выполнения обязательств независимо от наличия у компании валюты.



В то же время, для 69% опрошенных компаний остается актуальной потребность в выплате дивидендов нерезидентам за период до 2024 года, несмотря на то, что Нацбанк уже разрешил выплату дивидендов, начисленных за 2024 год в пределах установленного лимита – 1 млн евро в месяц.



Ранее сообщалось, что меморандум по МВФ предусматривает дальнейшую валютную либерализацию в Украине.