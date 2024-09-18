ua en ru
Ср, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бизнес нуждается в дальнейшем смягчении валютных ограничений, - ЕВА

Среда 18 сентября 2024 14:50
UA EN RU
Бизнес нуждается в дальнейшем смягчении валютных ограничений, - ЕВА Фото: бизнес требует дальнейшего смягчения валютных ограничений (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украинский бизнес требует дальнейшего смягчения валютных ограничений, а также считает актуальным вопрос оплаты импортных товаров и услуг, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Европейской бизнес ассоциацией.

Для 51% компаний, принявших участие в опросе, актуален вопрос выплаты ссуд, которые сейчас не разрешены Национальным банком. 25% респондентов считают актуальным и вопрос оплаты за импортные товары и услуги, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.

В общей сложности одной из наиболее актуальных потребностей бизнеса, по мнению 79% респондентов, является покупка иностранной валюты для выполнения обязательств независимо от наличия у компании валюты.

В то же время, для 69% опрошенных компаний остается актуальной потребность в выплате дивидендов нерезидентам за период до 2024 года, несмотря на то, что Нацбанк уже разрешил выплату дивидендов, начисленных за 2024 год в пределах установленного лимита – 1 млн евро в месяц.

Ранее сообщалось, что меморандум по МВФ предусматривает дальнейшую валютную либерализацию в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валютный рынок Курсы валют
NEWS
В Тверской области ВСУ уничтожили большой склад с "Искандерами" и "Точками-У", - источники
В Тверской области ВСУ уничтожили большой склад с "Искандерами" и "Точками-У", - источники
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии